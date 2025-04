Sabine Moussier: Lágrimas y valentía al confesar un doloroso abuso

Sabine Moussier, actriz mexicana de 58 años, reveló el 23 de abril de 2025 que fue víctima de abuso sexual durante una telenovela. En el set de grabación, un actor aprovechó una escena íntima para agredirla, dejándola en shock.

La farándula mexicana está conmocionada. Sabine Moussier, conocida por sus icónicas villanas en telenovelas como “La Madrastra” y “Abismo de pasión”, abrió su corazón en una entrevista el 23 de abril de 2025, revelando un episodio traumático que vivió hace años. Mientras grababa una escena de cama, un actor la agredió sexualmente, marcando su carrera y su vida. Entre lágrimas, la actriz de origen alemán compartió su dolor, desatando apoyo y sorpresa en redes sociales.

La confesión ocurrió durante un encuentro con la prensa en Ciudad de México. Sabine, de 58 años, explicó que el actor, cuya identidad no reveló, la tomó de la mano y la obligó a tocar sus genitales durante la escena. “Me quedé petrificada, no supe hacer nada. Salí y me puse a llorar”, confesó, visiblemente afectada. La actriz aseguró que, aunque el incidente ocurrió hace tiempo, aún considera exponer públicamente a su agresor.

Un momento de shock para Sabine

Sabine detalló que el actor comenzó a presionarla antes de la escena, pidiéndole que se quitara la ropa. “Empezó con ‘bájate, quítate’, y yo ‘no’”, relató. Nerviosa, intentó seguir con la grabación, pero el director le pidió mostrar más, lo que la hizo sentir aún más incómoda. “Me reía, pero de nervios. Es muy duro, muy bajo”, expresó. Tras el abuso, Sabine exigió a la producción no volver a grabar escenas íntimas con ese actor, aunque no presentó una denuncia formal.

No es la primera vez que una actriz denuncia abusos en la industria. En 2023, Yoseline Hoffman habló de acoso en sets mexicanos, y en 2021, Sasha Montenegro reveló experiencias similares. El caso de Sabine resalta un problema persistente en la producción de telenovelas, donde las escenas íntimas pueden volverse espacios de vulnerabilidad. Aunque Sabine no denunció legalmente, su decisión de hablar publicly podría inspirar cambios en la industria.

Fortaleza tras el dolor

Sabine, quien ha enfrentado retos como el síndrome de Guillain-Barré en 2009 y fatiga crónica, demostró una vez más su resiliencia. “En otro momento, lo hubiera expuesto frente a las cámaras”, afirmó, mostrando cómo su perspectiva ha cambiado con el tiempo. Aunque no planea acciones legales, no descarta nombrar a su agresor en el futuro para proteger a otras actrices. “Pedí que no me pusieran más escenas con él. Fue lo único que pude hacer”, dijo con tristeza.

La confesión de Sabine Moussier no solo expone un episodio personal, sino que pone sobre la mesa la necesidad de protocolos más estrictos en los sets. Su historia, contada con lágrimas pero también con fuerza, ha tocado a sus fans y colegas. Mientras la actriz sigue brillando en proyectos, su valentía al hablar de este trauma refuerza su legado como una figura poderosa, dentro y fuera de la pantalla.