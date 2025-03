Compártelo con tus amigos:

La pediatra Raquel Toba alerta que la enfermedad Boca-Mano-Pie se propaga antes, durante y tras los síntomas, urgiendo higiene para proteger a los niños.

La doctora Raquel Toba, jefa de Pediatría de Policlínica Gipuzkoa, España, advirtió sobre la enfermedad Boca-Mano-Pie, una infección viral común en niños.

La enfermedad Boca-Mano-Pie, causada por el virus Coxsackie, afecta principalmente a menores. Según Raquel Toba, se transmite antes de que aparezcan síntomas, durante la infección y días después de curarse. Se manifiesta con ampollas en boca, manos y pies, a veces en piernas y glúteos, junto a fiebre y falta de apetito. Aunque leve, desapareciendo en unos 7 días, puede complicar la alimentación infantil.

El virus se propaga por saliva, mucosidad y heces, sobreviviendo en objetos como juguetes o pañuelos. Toba insiste en medidas preventivas: “Lavarse las manos frecuentemente, usar pañuelos desechables y desinfectar superficies es clave”. También recomienda evitar guarderías o colegios si hay fiebre o dificultad para comer.

No existe vacuna contra esta enfermedad. Toba subraya acudir al pediatra para un diagnóstico preciso, ya que otras patologías tienen síntomas similares. “Si el niño está muy mal o no come por las lesiones, hay que consultar”, dijo. El tratamiento es sintomático, con antipiréticos y analgésicos para fiebre y malestar.

Contexto de la enfermedad Boca-Mano-Pie

Un mes y medio tras la infección, la experta comenta que pueden aparecer surcos en las uñas o estas caerse. “No necesita tratamiento, las uñas crecen solas”, aclaró Toba. A largo plazo, el contacto con el virus genera inmunidad, reduciendo la posibilidad de reinfecciones.

La Boca-Mano-Pie es estacional, con picos en primavera y otoño, según datos del Ministerio de Sanidad español. Su alta incidencia en entornos infantiles, como escuelas, refuerza la necesidad de prevención . En 2023, se reportaron brotes en varias regiones, destacando la importancia de la higiene.

Kerlley Ponce