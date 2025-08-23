¿Sabías que hoy es el Día del Hashtag?: Descubre su curioso origen

El Día Internacional del Hashtag se conmemora cada 23 de agosto, para celebrar el nacimiento de esta herramienta que ya es usada en la mayoría de redes sociales.

Se trata de un símbolo (#) que se usó para clasificar temas en la red Twitter (ahora conocida como X), pero que transformó la comunicación digital.

¿Cuál es el origen del hashtag?

El hashtag tuvo su origen cuando Chris Messina, un usuario de Twitter, publicó un mensaje con la etiqueta #barcamp, proponiendo un método para agrupar conversaciones sobre eventos tecnológicos. Su publicación se dio el 23 de agosto de 2007, es decir hace 18 años.

Esta idea no fue desarrollada por los creadores de Twitter, sino que surgió de la iniciativa de Messina, quien buscaba facilitar la organización de discusiones en línea. Su ‘tuit’, realizado desde San Francisco, marcó el inicio de una herramienta que revolucionaría las redes sociales.

Adopción por Twitter y expansión

Dos años después, en 2009, Twitter integró oficialmente los hashtags como función, permitiendo a los usuarios etiquetar temas para facilitar su búsqueda. Esta decisión llevó a la popularización de términos como trending topics, que reflejan los temas más discutidos.

Desde entonces, el uso de hashtags se extendió a otras plataformas, incluyendo Facebook, Instagram y YouTube, adaptándose a las dinámicas de cada red.

En 2018, Twitter estableció el Día Internacional del Hashtag para reconocer su impacto, conmemorándolo anualmente.

El uso de hashtags varía según la plataforma. En Twitter, se emplean para seguir conversaciones en tiempo real, mientras que en Instagram sirven para categorizar contenido visual.

Impacto y evolución global

El hashtag ha evolucionado desde su creación, pasando de ser una herramienta de nicho a un elemento clave en campañas sociales, marketing y noticias. Ejemplos como #MeToo y #BlackLivesMatter demostraron su capacidad para unir movimientos globales.

Según datos de Hootsuite, se comparten aproximadamente 125 millones de hashtags diarios en todo el mundo en 2025, reflejando su relevancia en la comunicación digital. Esta cifra incluye publicaciones en múltiples idiomas y regiones.

Mientras que estadísticas de Statista indican que el 70% de los usuarios de redes sociales utilizan hashtags para descubrir contenido nuevo, consolidando su lugar en la cultura digital.

Por otra parte, cada año se incrementa el uso de hashtags conmemorativos para fechas célebres, llegando a miles de internautas.

Contexto actual del hashtag

Desde su creación, el hashtag ha facilitado la monitorización de temas en tiempo real, siendo adoptado por gobiernos, empresas y organizaciones.

En 2025, su uso sigue creciendo, con plataformas como TikTok incorporando funciones similares.

El legado de Messina, reconocido por Twitter, subraya cómo una simple idea puede transformar la comunicación global, un hecho que se celebra cada 23 de agosto. (13).