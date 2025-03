Compártelo con tus amigos:

Will Smith abre su corazón y confiesa cómo la ansiedad lo llevó a crear un personaje para brillar mientras escondía sus inseguridades.

El actor de Hollywood sorprendió a muchos cuando confesó su lucha contra la ansiedad, revelando también que el carismático héroe que todos conocen es un alter ego creado para esconder sus inseguridades.

Will Smith, el rey de la pantalla con hits como El príncipe del rap y Hombres de negro, dejó a todos con la boca abierta. Durante décadas, su vibra de tipo seguro y siempre sonriente conquistó Hollywood, pero no todo era lo que parecía. En Best Shape of My Life, su serie documental, soltó: “Lo que conoces como Will Smith, la estrella que aniquila alienígenas, es una construcción para protegerme y ocultar al cobarde”.

Todo empezó cuando llegó a Los Ángeles con sueños enormes. La presión de ser el tipo cool y exitoso lo llevó a construir una fachada que lo protegiera. Pero en privado, la ansiedad lo golpeaba fuerte. “Quería que me vieran como el héroe invencible, no como alguien con dudas”, explicó. La confesión llega tras años intensos, como el escándalo de los Óscar 2022 o las idas y vueltas con Jada Pinkett Smith. Ahora, Will decidió abrirse como nunca y mostrar su lado más humano.

Will Smith: un disfraz con raíces profundas

No es la primera vez que Will Smith deja pistas. En su libro Will (2021), habló de una infancia marcada por un padre exigente y momentos duros que lo moldearon. Esta vez, conectó esos días con su ansiedad, diciendo que su alter ego fue su manera de sobrevivir . Comparado con estrellas como Dwayne Johnson, quien también ha tocado temas de salud mental, lo de Will destaca por su imagen de “tipo perfecto”.

Hollywood siempre ha sido un juego de máscaras. Actores como Chris Evans han confesado cómo la fama amplifica los miedos, y Will no fue diferente. “A veces, hasta yo me creía el personaje”, dijo con una risita, manteniendo ese toque ligero que lo hace único.

La salud mental es un tema recurrente en los Smith. Jada usa su show para desmenuzarlo, mientras Willow canaliza su ansiedad en la música. Will, tras probar ayahuasca y ver su vida “desmoronarse” en una visión, priorizó a su hija sobre todo. Hoy, busca equilibrio, aceptando que su disfraz no lo define. Su historia inspira y pega en el corazón de todos.

Kerlley Ponce