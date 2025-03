Compártelo con tus amigos:

Esas pequeñas protuberancias de goma en los neumáticos nuevos generan dudas, pero son inofensivas y tienen un propósito clave en su fabricación que pocos conocen.

Desde el 14 de marzo de 2025, un informe de Europa Press en Madrid desveló el misterio de las pequeñas protuberancias de goma en los neumáticos nuevos.

Al comprar neumáticos nuevos, muchos notan pequeños salientes de goma, conocidos como “pelillos”. Según History of Simple Things, no son defectos ni señales de peligro, sino restos del proceso de fabricación. Los neumáticos se moldean a alta presión y temperatura en moldes con agujeros de ventilación. Estos orificios liberan aire atrapado para evitar imperfecciones, y el caucho, al salir por ellos, forma esas protuberancias visibles en la superficie externa.

Lejos de ser un problema, su presencia es positiva. “Indican que el molde se llenó correctamente, sin bolsas de aire ni fallos internos”, explican en el video. Con el uso, estos “pelillos” desaparecen solos al rodar, y los expertos advierten: intentar quitarlos manualmente con herramientas puede dañar el neumático, así que mejor dejarlos en paz.

Seguridad y cuidado en tus neumáticos

Estas protuberancias no afectan la seguridad ni el rendimiento, ya que no interfieren con la estructura interna de la rueda. Para maximizar la vida de los neumáticos nuevos, History of Simple Things sugiere evitar aceleraciones o frenadas bruscas en los primeros kilómetros, revisar la presión regularmente y no dejar el vehículo inmóvil por mucho tiempo. Así, las ruedas se asientan bien y mantienen su calidad .

Además, explica que el proceso de moldeo con agujeros de ventilación no solo elimina aire atrapado, sino que también reduce el riesgo de deformaciones en la banda de rodadura. Asegurando un desgaste uniforme durante los primeros 1.000 kilómetros de uso. Este dato refuerza la idea de que las protuberancias son un indicador de calidad en la fabricación.

Agencia/Kerlley Ponce