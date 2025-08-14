Ryan Reynolds aviva especulaciones sobre Deadpool en ‘Avengers: Doomsday’ con publicación en Instagram

Una reciente publicación en Instagram del actor Ryan Reynolds ha desatado especulaciones sobre la posible aparición de Deadpool en Avengers: Doomsday, la próxima gran producción de Marvel Studios, programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2026. La imagen, que muestra el icónico logo de los Vengadores con una “A” roja grafiteada, ha generado revuelo entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Los fans interpretan el gesto como una pista sobre el futuro del antihéroe en la cinta dirigida por los hermanos Russo.

Una imagen que despierta teorías

La publicación de Reynolds, compartida el 12 de agosto de 2025 sin ningún comentario, coincide con el inicio de la producción de Avengers: Doomsday. La imagen recuerda un símbolo visto en Deadpool & Wolverine (2024), donde una bandera similar representaba el ejército de variantes de Cassandra Nova en el Vacío. Este detalle, combinado con el cambio de la foto de perfil de Reynolds a una imagen de Deadpool, ha llevado a los fans a especular sobre un posible cameo. También como un papel más relevante del personaje en la próxima película de los Vengadores.

Aunque Marvel Studios no ha confirmado la participación de Reynolds, la publicación ha generado miles de reacciones en redes sociales. En X, los usuarios han compartido teorías sobre la integración de Deadpool en un equipo denominado “Team Loki” o “Exiles”, que podría incluir personajes como Wolverine, Captain Carter, Sylvie y Gambit, según rumores no verificados. Además, se ha confirmado la presencia de actores como Channing Tatum (Gambit). Además de exestrellas de los X-Men, como Patrick Stewart y Ian McKellen, en el reparto de Doomsday.

Deadpool en el MCU

Deadpool & Wolverine, estrenada en 2024, marcó la entrada oficial de Deadpool al MCU, logrando una taquilla global de 1.3 mil millones de dólares y convirtiéndose en la película con clasificación R más exitosa de la historia. Este éxito ha avivado el interés por el futuro del personaje, interpretado por Reynolds desde 2016. En entrevistas previas, el actor ha expresado que Deadpool funciona mejor como un personaje secundario que aporta humor y caos. “Su entusiasmo por ser parte de un equipo es entrañable, pero siempre debe quedarse como un forastero”, declaró Reynolds a The Hollywood Reporter en diciembre de 2024.

Por su parte, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confirmó en una reciente entrevista que ha habido “discusiones” con Reynolds sobre su posible participación en los próximos proyectos de los Vengadores. Sin embargo, no especificó detalles. “Estamos en contacto constante con Ryan. La respuesta es sí”, afirmó Feige.

Expectativas y rumores en el horizonte

La ausencia de Reynolds en la lista inicial de actores anunciada por Marvel en marzo de 2025, que incluye a Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. como Doctor Doom y Pedro Pascal, no descarta su participación. El estudio insinuó que más nombres podrían sumarse al elenco.

Mientras tanto, en X, las especulaciones también mencionan posibles apariciones de Spider-Man interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield, aunque estas no han sido confirmadas. A medida que avanza la producción de Avengers: Doomsday, los fans esperan más pistas sobre el papel de Deadpool en esta ambiciosa cinta. El clip promete reunir a los héroes más icónicos del MCU para enfrentar a Doctor Doom

Por ahora, la publicación de Reynolds mantiene viva la expectativa, pero solo el tiempo confirmará si el “Mercenario Bocazas” se unirá a la batalla en Avengers: Doomsday</p>