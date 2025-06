¡Rumbo al altar! Don Day y Elizabeth Cader se comprometieron en Disney

El actor ecuatoriano Diego Álvarez, conocido como Don Day, se comprometió en matrimonio con la modelo salvadoreña Elizabeth Cader durante sus vacaciones en Disney, Estados Unidos.

La propuesta fue revelada a través de un emotivo mensaje y video en Instagram, donde el guayaquileño anunció que Cader aceptó su pedido de matrimonio, marcando un nuevo capítulo en su relación iniciada en 2021.

La romántica pedida de mano de Don Day

La noche del reciente lunes 16 de junio, Don Day compartió un video en Instagram, donde se puede apreciar su propuesta matrimonial a Cader. En la descripción, el también influencer escribió: “Hoy me subí a todas las montañas rusas y la más hermosa es la de toda mi vida! No saben todo lo que sentí en este hermoso momento de mi vida. Mi reina, este matrimonio en manos de Dios lo pongo”.

Luego, añadió: “Quiero ir agarrados de la mano juntos y que nada ni nadie nos separe, aquí estaré siempre para darte mil emociones, cuídate y darte mi 1000% para tener este hogar como solo usted y yo sabemos. Te amo, te amo, te amo!”. Además, el conocido ‘Cholo de los labios rosa’ reveló que durante la propuesta no tenía el anillo, algo que quedó como una curiosa anécdota. “(Después diré lo que sentí al ver que el anillo no estaba. Casi muero). Pero bueno no importa nada más que ser feliz a tu lado y bueno seguiremos contando esta historia!”, relató Don Day.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DON DAY (@donday_eldiamante)

Por su parte, la modelo comentó con mucho amor el post de su pareja. “Gracias mi amor, por aparecer en mi vida, por enseñar el amor un amor único & real. No tengo forma ni palabras para explicar todo lo que estoy sintiendo, estoy llena de todas las emociones lindas que existen. Eres mi sueño & seguiremos construyendo esta familia tan linda & sobretodo con Dios sobre nosotros. TE AMO MI FUTURO ESPOSO”, escribió.

Todo inició en un reality show

La relación entre Don Day y Elizabeth Cader comenzó en 2021 durante su participación en el reality show ‘El Poder del Amor’, grabado en Turquía. “Esto es el verdadero poder del amor , la conocí al otro lado del mundo y hoy estaremos juntos , un feliz por siempre!”, indicó el actor en su post, haciendo referencia al programa de TV que los unió.

Su historia ha incluido desafíos y momentos destacados, consolidándose como una de las relaciones más observadas del espectáculo ecuatoriano. De hecho, en varios ocasiones se han dado a conocer sus momentos de tristeza, como la pérdida de su bebé en mayo de 2024 o sus rupturas.

¿Cuándo será la boda de Don Day y Elizabeth Cader?

Al momento, la pareja sigue disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos, sin que se conozcan detalles de su futuro enlace matrimonial. No se conocen fechas, ni el país donde se casarían, ya que Cader es de El Salvador y Don Day de Ecuador.