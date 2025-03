Compártelo con tus amigos:

¡Rubí fue un hit mundial! Pero mientras Bárbara Mori brillaba en pantalla en 2004, vivía un caos personal que confesó en un podcast con Aislinn Derbez.

Bárbara Mori, la estrella de la telenovela Rubí, reveló un secreto impactante: su lucha interna durante el éxito del melodrama. La actriz mexicana dijo que en 2004, en su pico de fama, cuando llegaba a los sets de la cadena Televisa, sentía un vacío que la fama no llenaba.

Corría el año 2004 y Rubí se convertía en un fenómeno global. Con Bárbara Mori, Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacky Bracamontes, la telenovela de Televisa lo tenía todo para arrasar. Pero mientras los fans se pegaban a la tele, Bárbara vivía un tormento silencioso. En el podcast La magia del caos de Aislinn Derbez, la actriz soltó la bomba: “Llegaba a mi camerino, cerraba la puerta y me sentía tan vacía”.

Lejos de las luces y el glamour, Bárbara enfrentaba una crisis. “Tenía fama, dinero, todo lo que te dicen que debes querer, pero me ponía a llorar frente al espejo”, confesó. Ese vacío la llevó a malos hábitos como las drogas y el alcohol, que usaba para escapar de sus emociones. Pero un día dijo basta.

“Ahí fue cuando dejé las drogas, me puse sobria y decidí enfrentar mis miedos”, explicó. Bárbara habló de traumas profundos: abandono, violencia y abuso sexual. “Si no lo enfrentaba, me iba a perseguir siempre”, añadió. Buscó ayuda y dio un giro radical a su vida.

Bárbara Mori, de la pantalla a la paz interior

Comparado con otros casos de farándula , como las luchas públicas de Thalía en esa época, el camino de Bárbara fue más íntimo. Empezó a ir a retiros y actividades que la reconectaron consigo misma. “Descubrí el ser amoroso que soy”, dijo, inspirando a sus fans. En redes, la reacción no se hizo esperar: “Qué valiente, Bárbara. Eres un ejemplo”, escribió una seguidora en X.

Hoy, a 21 años del estreno de Rubí, Bárbara Mori no solo es recordada por su papel icónico, sino por su fuerza para sanar. Su charla con Aislinn es un testimonio crudo y motivador que ya está dando de qué hablar. ¿La lección? La fama no lo es todo, pero el amor propio sí.

Kerlley Ponce