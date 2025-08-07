Ronald Briones sufre fractura de peroné en Copa Ecuador, confirma Javier Rabanal

Ronald Briones, volante de Independiente del Valle, sufrió una fractura de peroné en el Estadio Olímpico de Ibarra, Ecuador, durante los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador, lo que lo mantendrá fuera de las canchas por un período prolongado, según confirmó el técnico Javier Rabanal.

Lesión en el primer tiempo

Durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Ecuador ante Imbabura, disputado en el Estadio Olímpico de Ibarra, Ronald Briones abandonó el campo al minuto 16 tras recibir una fuerte entrada de Ronny Caicedo. El mediocampista ecuatoriano salió en camilla, visiblemente afectado, con lágrimas y las manos en el rostro. En su lugar ingresó Arón Rodríguez. El encuentro, que terminó con victoria 1-0 para Independiente del Valle gracias a un gol de Yandri Vásquez al minuto 33, se vio marcado por la preocupación por la lesión de Briones.

Javier Rabanal confirmó que Briones sufrió una fractura de peroné , lo que lo mantendrá fuera de las canchas por un período prolongado , estimado entre tres y cuatro meses . Además, el entrenador señaló que el defensor Óscar Quiñónez también estará en recuperación tras sufrir un corte profundo en la frente durante el mismo partido. El encuentro fue friccionado, con Imbabura generando peligro mediante Cristhian Benalcázar , quien también abandonó el campo en ambulancia tras un golpe en la cabeza que activó el protocolo médico. Antecedentes y trayectoria de Briones

Ronald Briones, de 24 años, llegó a Independiente del Valle en junio de 2025 como refuerzo estrella procedente de Aucas, donde disputó 85 partidos, marcó 9 goles y dio 7 asistencias desde su debut en 2021. Con Aucas, fue campeón de la LigaPro 2022, participando en 14 partidos y anotando 3 goles en esa temporada. En IDV, Briones ha jugado 10 partidos, con un gol y una asistencia, consolidándose como pieza clave en el esquema de Javier Rabanal.

Esta no es la primera lesión significativa del mediocampista. En abril de 2024, con Aucas, sufrió una rotura de ligamento cruzado, que lo mantuvo fuera por 276 días, afectando su continuidad en el equipo. Ahora, la fractura de peroné representa un nuevo revés para el jugador nacido en Nueva Loja.

Soluciones tácticas de Rabanal

Ante la baja de Briones, Javier Rabanal detalló que el equipo cuenta con alternativas para cubrir su ausencia. Entre las opciones están Renato Ibarra, quien está en proceso de recuperación, y jugadores jóvenes como Emerson Pata, Vernaza, Arón Rodríguez, Darwin Guagua y Justin Lerma, quienes podrían asumir un rol más protagónico.

La posible salida de Patrik Mercado, otro mediocampista clave, agrega presión al plantel, que enfrenta un calendario exigente en LigaPro, Copa Ecuador y Copa Sudamericana.

Independiente del Valle , líder de la LigaPro 2025 con 49 puntos tras vencer 1-0 a El Nacional el 3 de agosto , clasificó a los octavos de final de la Copa Ecuador y prepara su participación en los play-offs de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama . Independiente del Valle

Bajo la dirección de Javier Rabanal, Independiente del Valle busca consolidar su estilo de juego colectivo, equilibrando defensa y ataque, tras un 2024 sin títulos, donde perdió la final de la Copa Ecuador ante El Nacional y la LigaPro ante Liga de Quito.

La lesión de Briones llega en un momento crítico, con el equipo compitiendo en tres torneos. La academia de IDV, reconocida por formar talentos como Willian Pacho y Kendry Páez, apuesta por sus juveniles para mantener el nivel competitivo.

Próximos pasos para IDV

Independiente del Valle enfrentará en los octavos de final de la Copa Ecuador al ganador del cruce entre Vinotinto y Gualaceo. El equipo también se prepara para el duelo de Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, tras una victoria 4-0 en la ida. La recuperación de Briones y Quiñónez será clave para el tramo final de la temporada, mientras Rabanal confía en la profundidad de su plantel para superar estas bajas.