Pedro Pascal desmiente rumores de romance con Jennifer Aniston tras ser vistos cenando en West Hollywood, asegurando que solo son amigos en una noche casual.

Pedro Pascal, actor chileno de 49 años, aclaró los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Jennifer Aniston tras una cena el sábado pasado. Durante la premiere de The Last of Us Temporada 2 fotos en el Tower Bar desataron especulaciones que él desmintió con naturalidad.

Todo empezó el 23 de marzo, cuando Pedro Pascal y Jennifer Aniston fueron captados en el Tower Bar del Sunset Tower Hotel, West Hollywood. Las imágenes de una cena de tres horas y su charla afuera del restaurante se viralizaron, haciendo que las redes estallaran con teorías de un posible romance. Aniston lució un chaleco de cuero y botas negras; Pascal, chaqueta de cuero y jeans. Pero el actor frenó las especulaciones en la alfombra roja de The Last of Us. “Somos amigos y fuimos a cenar con amigos en común”, dijo a E! News, quitándole drama al asunto.

Fuentes cercanas lo respaldan. Page Six y TMZ confirmaron que no hay amoríos: “Su relación es platónica”, aseguró un informante. La cena no fue íntima, sino una reunión grupal. En Access Hollywood, Pascal elogió a Aniston: “Es reconfortante. Si estás estresado, ella te calma con una mirada y un vaso de agua”. Incluso bromeó sobre unirse a The Morning Show: “Yo haría cualquier cosa por Jennifer”.

Foto que capta a Jennifer Aniston y Pedro Pascal saliendo de un restaurante

Jennifer y Pascal en una cena que dio de qué hablar

Pascal no escatimó en halagos. En Entertainment Tonight, describió la cena como “una divertida noche de martinis” y destacó la luz de Aniston: “Yo solo estoy disfrutando de ella”. La química entre ambos es innegable, pero solo como amigos. Mientras, en la premiere, Bella Ramsey habló del rodaje con Pascal: “Somos un equipo de ensueño”, dijo a E! News. La segunda temporada de The Last of Us llega el 13 de abril a HBO, con Pascal prometiendo “una lágrima y gafas de lectura” para Joel.

Kerlley Ponce