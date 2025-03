Compártelo con tus amigos:

El Vaticano informó este jueves 13 de marzo de 2025 sobre el estado de salud del Papa Francisco, quien cumple justo este día 12 años de pontificado, mostrando estabilidad y mejoría tras casi un mes hospitalizado.

El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, presenta un estado de salud estable con signos de mejoría, según el informe médico emitido este jueves 13 de marzo de 2025 por el Vaticano, desde el hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado desde el 14 de febrero por una neumonía bilateral, en un contexto marcado por su 12º aniversario como Pontífice.

El comunicado oficial de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, indica que el Papa Francisco pasó una noche tranquila y que su condición clínica permanece estable. La actualización llega tras 28 días de hospitalización en el Policlínico Gemelli de Roma. Allí, el Pontífice, de 88 años, recibe tratamiento por problemas respiratorios derivados de una bronquitis que evolucionó a una neumonía bilateral. Este jueves, coincidiendo con el aniversario 12 de su elección como Papa, los médicos confirmaron una mejoría progresiva. La misma está respaldada por una radiografía de tórax realizada el martes 11 de marzo.

Estabilidad clínica del Papa

La Santa Sede detalló que “las condiciones clínicas del Santo Padre, dentro de la complejidad del cuadro general, permanecen estables”. La radiografía mencionada evidenció avances en la recuperación de la neumonía bilateral. Este es un dato que el Vaticano destacó en su boletín médico del miércoles 12 de marzo. Durante su ingreso, el Papa Francisco alterna entre ventilación mecánica no invasiva por las noches y oxigenoterapia de alto flujo con cánulas nasales durante el día, manteniendo este régimen en las últimas jornadas.

El informe también señala que Francisco continúa con fisioterapia respiratoria y motora, lo que ha contribuido a su estabilidad. Desde el hospital, ha seguido algunas actividades, como participar virtualmente en los ejercicios espirituales de Cuaresma de la Curia Romana, demostrando su compromiso pese a las circunstancias.

Contexto del 12º aniversario

Este 13 de marzo de 2025 marca 12 años desde que Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa en 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI. Su pontificado, iniciado el 13 de marzo de aquel año, ha estado caracterizado por un enfoque pastoral y reformas internas en la Iglesia.

Sin embargo, la salud del Pontífice argentino ha sido un tema recurrente, especialmente tras este ingreso, el más prolongado de su papado, que comenzó el 14 de febrero de 2025 por una infección respiratoria.

Próximos pasos médicos

Aunque el pronóstico ya no se considera “reservado” y los médicos descartan un “peligro inminente“, el Vaticano no ha especificado una fecha de alta. Fuentes oficiales indicaron que no habrá actos presenciales por el aniversario, priorizando la recuperación del Pontífice. El próximo parte médico se espera en los próximos días, dependiendo de la evolución clínica.

El estado de salud del Papa Francisco sigue siendo un tema de interés global, con fieles y autoridades eclesiásticas atentos a las actualizaciones desde Roma. Este jueves, la estabilidad reportada ofrece un respiro tras semanas de preocupación por su condición respiratoria.

FS.