Roland Garros: Novak Djokovic y Alexander Zverev se citan en cuartos en París

El serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev se enfrentarán en cuartos de final de Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ de la temporada, después de superar este lunes 2 de junio sus compromisos ante el británico Cameron Norrie (6-2, 6-3, 6-2) y el neerlandés Tallon Griekspoor (6-4, 3-0 y retirada), respectivamente.

Sobre la tierra batida de la Philippe Chatrier, Djokovic, tres veces campeón en París (2016, 2021 y 2023) y ganador de 24 títulos de ‘Grand Slam’, selló su victoria número 100 en el ‘grande’ francés, algo que hasta el momento solo había logrado el español Rafael Nadal (112), 14 veces campeón allí. Todo en un partido en el que ofreció su mejor versión hasta ahora en el torneo, ágil de piernas y muy cómodo desde el fondo de la pista.

Así, el balcánico, en el escenario donde el pasado verano se colgó la medalla de oro olímpica, consiguió el 57% de los puntos desde la devolución (39 de 69), su mejor registro en el certamen, frente a un rival al que ya superó este año en las semifinales de Ginebra (Suiza).

Durante las dos horas y cuarto que duró el encuentro, el número seis del mundo solo cedió dos de las cinco bolas de ‘break’ a las que se enfrentó, firmando tres roturas en el primer set y dos en cada uno de los dos siguientes. Con ello, accedió por 16ª temporada consecutiva a cuartos de final y acumula 21 triunfos seguidos en las instalaciones de Roland Garros.

En cuartos, se medirá con el vigente subcampeón, el alemán Alexander Zverev, que dominaba 6-4 y 3-0 cuando el neerlandés Tallon Griekspoor se vio obligado a retirarse por una lesión abdominal. Antes, el número tres del ranking ATP tuvo que darle la vuelta a un 3-0 adverso en la manga inaugural.

De esta manera, Djokovic y Zverev se reencontrarán en un ‘Grand Slam’ desde que el de Belgrado tuviese que retirarse lesionado en las semifinales del Abierto de Australia en enero. Por el momento, ‘Nole’ domina por 8-5 y ha ganado tres de los cuatro duelos librados en ‘grandes’ ante el germano, incluyendo un partido de cuartos de final de Roland Garros en 2019.

Win 100 at Roland Garros. My new favorite number 😆. Quarterfinals idemooo pic.twitter.com/kV3Z83FTIR

— Novak Djokovic (@DjokerNole) June 2, 2025