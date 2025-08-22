Rodri regresa a la convocatoria y Rúben Dias renueva con Manchester City hasta 2029

Manchester City anunció este viernes 22 de agosto de 2025 que Rodri regresa a la convocatoria para enfrentar al Tottenham en Manchester, mientras Rúben Dias renovó hasta 2029, consolidando el proyecto de Pep Guardiola para competir por títulos en la Premier League.

El mediocampista español Rodri fue incluido en la convocatoria para el partido de la Premier League contra el Tottenham Hotspur, programado para este sábado 23 de agosto de 2025 a las 06h30 en el Etihad Stadium. Además, el club confirmó la renovación del contrato del defensor portugués Rúben Dias hasta junio de 2029, asegurando la continuidad de uno de sus líderes defensivos.

Rodri, de 29 años, ha superado una serie de lesiones que limitaron su participación en la temporada 2024/25. El 22 de septiembre de 2024, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante un empate 2-2 contra el Arsenal, lo que lo mantuvo fuera de las canchas durante casi toda la campaña. Tras su recuperación, una lesión en la ingle sufrida en el Mundial de Clubes contra el Al-Hilal retrasó su regreso. Sin embargo, el entrenador Pep Guardiola confirmó en rueda de prensa que Rodri está listo. “Ha entrenado las últimas dos sesiones con nosotros y eso es bueno”.

El regreso de Rodri coincide con la vuelta de Phil Foden, quien también se perdió el primer partido de la Premier League 2025/26, una goleada 4-0 ante el Wolverhampton Wanderers, debido a molestias físicas. Sin embargo, jugadores como Mateo Kovacic, Josko Gvardiol y Savinho no estarán disponibles para el choque contra Tottenham debido a lesiones.

Renovación de Rúben Dias

El Manchester City oficializó la extensión del contrato de Rúben Dias, de 28 años, hasta el 30 de junio de 2029, con una opción de prolongación hasta 2030. Dias, quien llegó al club en 2020 desde el Benfica por 79,7 millones de dólares, ha disputado 222 partidos con los ‘Citizens’, conquistando cuatro títulos de Premier League, una Champions League (2023), una FA Cup, una Carabao Cup, un Mundial de Clubes y una Supercopa de la UEFA.

El director deportivo Hugo Viana destacó la importancia de Dias. “Es un líder en el vestuario y en el campo. Su profesionalismo y dedicación son claros para todos”. Dias, parte del grupo de capitanes junto a Bernardo Silva, Rodri y Erling Haaland, expresó su satisfacción. “Estoy muy feliz. Manchester es mi hogar ahora, y la ambición del club coincide con la mía”. La renovación se anunció con una foto de Dias junto a Viana, tras un acuerdo alcanzado el 4 de agosto de 2025.

En la temporada 2024/25, Dias enfrentó problemas físicos, perdiendo 19 partidos por una lesión en el abductor sufrida durante un encuentro de Champions League contra el PSG. A pesar de ello, su rol como vicecapitán y su solidez defensiva lo mantienen como un pilar del equipo.

Contexto del Manchester City

El Manchester City arrancó la Premier League 2025/26 con una contundente victoria 4-0 sobre el Wolverhampton, pero enfrenta un calendario exigente con el partido ante Tottenham y la próxima fase de la Champions League. El club ha invertido 211 millones de dólares en el mercado de fichajes, incorporando a jugadores como Vitor Reis (cedido al Girona) y buscando un lateral derecho tras la salida de Kyle Walker. Además, se espera que Manuel Akanji y posiblemente Nathan Aké abandonen el equipo en los próximos días.

El regreso de Rodri, considerado el mejor mediocampista defensivo del mundo, y la renovación de Dias fortalecen la columna vertebral del City. Rodri, con un contrato vigente hasta 2027, está en negociaciones para una posible extensión, en respuesta al interés del Real Madrid.

Próximo desafío

El duelo contra el Tottenham Hotspur será una prueba clave para el Manchester City, que busca mantener su invicto en la Premier League. Rodri, con su capacidad para controlar el mediocampo, y Dias, liderando la defensa, serán fundamentales para contrarrestar el ataque de los Spurs, liderado por Son Heung-min. El encuentro será transmitido por ESPN y Disney+