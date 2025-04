Roberto Salazar afirma que Manta es el puerto más seguro y eficiente

Terminal Portuario de Manta (TPM) es la empresa encargada de administrar los muelles internacionales de Manta desde 2017, cuando fue creada por el grupo chileno Agunsa, que está a cargo de la concesión del puerto por 40 años.

En 2024, el puerto recibió 766 buques nacionales e internacionales, 58 embarcaciones más que en 2023. Entre sus líneas de negocio, los graneles sólidos, como trigo y soya, representaron el 52% de la carga total, seguidos de pesca nacional e internacional (26%) y graneles líquidos (10%), principalmente aceite crudo de soya y girasol.

Recibe cerca del 95% de la carga rodante del país, lo que lo convierte en un socio estratégico para el sector automotriz. Roberto Salazar es el presidente de TPM y se muestra optimista sobre el futuro del puerto internacional de Manta.

En una entrevista en la revista Forbes Ecuador, Bryan Andrade, subsecretario de Puertos y Transporte Fluvial, dijo que en 2024 la carga comercial en los puertos públicos y privados registró un incremento del 1,43% en relación con 2023. En tanto, la carga contenerizada tuvo solo un 0,33% de incremento el año pasado.

¿Cómo se encuentra Manta en el ranking de los puertos en Ecuador? ¿Están ustedes satisfechos en TPM?

Cerramos el año 2024 con 1.186.921 toneladas. Comparado con el 2023, es un incremento del 7%. En 2023 tuvimos 1.113.000 toneladas. Hemos sobrepasado el millón de toneladas. Esa es la premisa: ir creciendo, pero nunca bajar de ese volumen.

¿TPM cumplió con las expectativas en su administración del puerto internacional de Manta?

Absolutamente. Recordemos que no es fácil incrementar la carga de año a año. Una de las ventajas del Puerto de Manta es su característica de multipropósito.

(Un puerto multipropósito es aquel que no se especializa en un tipo específico de carga y tiene la capacidad de manejar diversos tipos de mercancías, como contenedores, carga general y graneles).

Tengo, lamentablemente, que mencionar lo que dijo el propio ministro de Transporte, Roberto Luque: había presiones políticas para perjudicar a TPM. Recordemos que hay opositores confesos a este proyecto en Manta. No les interesa que el proyecto se desarrolle. Afortunadamente, el gobierno, con una visión técnica, llega y culmina con el proceso de renegociación del contrato, exitoso para ambas partes.

La renegociación era un pedido que se había hecho desde varios frentes.

Los contratos se hacen sobre proyecciones y sobre hipótesis. Cuando las condiciones no se dan, pues hay que replantearse.

(El Estado pasará a percibir de USD 77 millones a USD 144 millones durante el tiempo que dure la delegación, que es de 40 años y comenzó a regir desde 2017).

¿Habrá crecimiento en la carga este año?

Tuvimos 100.000 toneladas de carga nueva y estamos en gestiones comerciales para seguir captando carga. ¿Qué quiero decir? Que hemos potenciado el puerto en carga grande. Por el puerto de Manta llegan un 95% de todos los vehículos de exportación del país.

Una de las fortalezas de Manta es el arribo de los cruceros. ¿Cómo están manejando ese tema cuando las noticias de inseguridad de la ciudad son pan de cada día?

Hoy día nos llegan cruceros más grandes, por las inversiones en infraestructura. El alargamiento del muelle número 2 ha permitido que las líneas de cruceros nos envíen sus barcos más grandes.

Los directivos de TPM estuvieron en una feria de cruceros en Estados Unidos. ¿Qué tipo de gestión realizaron?

Esa feria nos permitió tener un acercamiento con las compañías de cruceros. Nosotros tenemos personal capacitado en el arribo de estos barcos. Brindamos a los turistas la seguridad dentro del recinto portuario. El terminal está construido pensando en ese grupo de visitantes. Recordemos que son de la tercera edad, entonces tienen todas estas facilidades a nivel de infraestructura.

Todos los servicios los llevamos al terminal: traductores, gastronomía, todo. Algunos visitantes salen con paquetes comprados desde el inicio de sus viajes. Y aquí hago un paréntesis porque en esta feria de cruceros nosotros hicimos contacto con las oficinas corporativas de las líneas de cruceros, que son más de 80 líneas de cruceros que asisten a estos eventos.

¿Ha existido, durante la administración de TPM, casos de robo o ataque a los turistas de los cruceros?

No hemos tenido un solo caso fatal con ningún turista, y podemos revisar todas las bibliotecas y los archivos de los medios.

¿Cuáles son las expectativas con la llegada de los cruceros en lo que resta del año?

Estamos recibiendo un promedio de 30 cruceros por año. Recordemos que teníamos muelles de 200 metros. Hoy día, el muelle 2 tiene 360. Eso significa el ingreso de barcos más grandes con mayor cantidad de pasajeros.

Sobre la inseguridad, cuando uno googlea «Ecuador» y se desbordan esos temas, claro que sí genera temor. Por supuesto, es normal, pero nosotros estamos haciendo trabajo para que se comprenda que los turistas tienen toda la seguridad. Y así, repito, lo muestra nuestra historia.

Lo que sí está claro es que Manta es un puerto seguro para este tipo de operación y eficiente, porque hay cruceros que ya recalan hasta 24 horas, que antes no pasaban.

El megapuerto de Chancay en Perú, ¿es para Manta una competencia demasiado gigante?

Nosotros lo vemos como una oportunidad. Y, de hecho, las líneas navieras están levantando información, porque en la ciudad tenemos, por ejemplo, un sector de la pesca industrial importantísimo. Y podría ser Manta, tranquilamente, un puerto para levantar toda esa carga por parte de las líneas navieras importantes que viajan a América, Europa y Asia.

¿Cómo marcha ese tema?

Las líneas navieras están haciendo el estudio. Y digo «las líneas» porque son las que manejan las cargas. Hablan con los exportadores e importadores y buscarán llegar a estos acuerdos. Sabemos que se está haciendo esa gestión. Eso lleva su tiempo.

Es frecuente leer en los medios sobre droga que sale en barcos desde algunos puertos de Ecuador. ¿Cuál es la realidad del puerto internacional de Manta?

Debo ratificar que somos el puerto más seguro del país. No tenemos intentos de contaminación con droga.

Desde que TPM administra el puerto, ¿ cuántos casos de contaminación de droga se han dado?

Ninguno. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos invertido. En el puerto se encuentra el destacamento del guardacostas de la Armada del Ecuador.

No era una obra que le correspondía a TPM, pero decidimos fortalecer con esa construcción la presencia de la autoridad marítima dentro del puerto. Nosotros consideramos que eso le provee seguridad a los clientes, a sus cargas. Y también se invirtió en la remodelación del edificio de la policía antinarcóticos, inclusive con la unidad canina.

¿Cuáles son las principales razones por las cuales la industria atunera de Manta no utiliza el puerto para exportar? Se dice que es porque es muy caro comparado con Posorja y Guayaquil.

No es muy caro el puerto. Son las condiciones que imponen las líneas navieras. Las líneas navieras son las que negocian con los importadores y exportadores el transporte de sus mercaderías. Como el volumen de las cargas, por una situación digamos histórica, está en Guayaquil, allá se asienta la industria en su mayoría, entonces las líneas cargan sus barcos en ese puerto.

La línea naviera es la que impone la regla del juego. Logramos hace unos años sentar en una mesa a las líneas navieras, el puerto, los importadores y exportadores, y los transportistas. Hicimos toda esta ecuación, se lograron los acuerdos comerciales y empezaron a llegar los buques a Manta.

¿Qué pasó, por qué no se exporta ya atún desde Manta?

Vino la guerra de Ucrania. Estos elementos exógenos inciden. Ya no utilizaban el barco porque ese mercado se cerró. Entonces, al no utilizar el barco, no había el volumen suficiente de carga.

La naviera dice: «Si yo ya no tengo esta cantidad, yo ya no puedo seguir enviando el barco para Manta». Es así como funciona el negocio naviero portuario. Si nosotros tuviéramos más carga todavía, tendríamos a los barcos haciendo cola. ¿Cuál es el producto de mayor exportación de este país? Se llama banano. El banano está en la provincia de Los Ríos, que limita con Manabí.

Ese banano no puede llegar al puerto de Manta porque no tiene las vías expeditas. Si las tuvieran, sonarían los teléfonos, nos romperían los teléfonos, los barcos haciendo cola para entrar al puerto y las navieras ahí también.

Las navieras saldrían por Manta, porque es muchísimo más eficiente que los otros puertos del país. Modestia aparte, tenemos que decirlo porque somos eficientes, estamos en mar abierto, tenemos operaciones ágiles, no tenemos contaminación, gracias a Dios, hasta el momento. Entonces, es muy interesante trabajar con Manta. Por eso es que hemos crecido lo que hemos crecido.

¿Usted cree que hay intereses muy fuertes que impiden la reconstrucción de la vía Manta-Quevedo?

Por supuesto que sí. Y es lamentable que tengamos ciudadanos, vuelvo y repito, opositores confesos a este proyecto, exportadores inclusive, que nos peleen por el puerto de Manta y tengamos esta dinámica que beneficiaría no solo a Manta, sino a la provincia y al país.

¿Cuál es la obra principal que va a ejecutar TPM este año?

Sobre la base de esta renegociación del contrato, estamos replanteando este portafolio de inversiones para este año. Dentro de los próximos 30 días habrá noticias.