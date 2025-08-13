Robert Lewandowski rechazó oferta de $108 millones anuales para seguir en el FC Barcelona

El delantero polaco Robert Lewandowski rechazó una oferta de $108 millones anuales en el verano de 2024 para permanecer en el FC Barcelona, según reveló su representante, Pini Zahavi. La decisión del atacante se basó en su deseo de continuar compitiendo por LaLiga EA Sports, que ganó en la temporada pasada, y la Liga de Campeones, un título que aún persigue con el club blaugrana.
La oferta llegó procedente de Arabia Saudí
En una entrevista con el medio polaco Fakt, Zahavi confirmó que la oferta, procedente de clubes de Arabia Saudí, fue presentada hace un año y superaba los $108 millones por temporada. “Le ofrecieron más de 100 millones de euros por temporada. ¡Por temporada! Pero él prefirió luchar por LaLiga y la Champions League. Y casi logró ambos objetivos”, afirmó el agente. Robert Lewandowski, quien se siente “más cómodo” en el Barça, descartó cualquier propuesta externa para enfocarse en su cuarta temporada con el equipo catalán.
Zahavi también señaló que los clubes saudíes enfrentan limitaciones debido al cupo de jugadores extranjeros, lo que reduce sus opciones de fichar estrellas. “Están desbordados de jugadores; no saben qué hacer con ellos. Pero Robert no quería jugar allí de todas formas”, añadió. Esta postura refuerza la decisión del delantero de priorizar su carrera en Europa sobre ofertas millonarias de otras ligas.
Robert Lewandowski ha consolidado su legado en el FC Barcelona desde su llegada en 2022
En tres temporadas, ha conquistado dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey, dos Supercopas de España y un trofeo ‘Pichichi’ como máximo goleador de la liga española. Sin embargo, una leve lesión le impedirá debutar en el primer partido de la temporada 2025-26 de LaLiga EA Sports, programado para este sábado 16 de agosto.
El delantero polaco, considerado uno de los mejores ‘9’ del mundo, sigue siendo una pieza clave para el Barcelona. El club busca recuperar el protagonismo en la Liga de Campeones tras años de resultados discretos. En la campaña anterior, el equipo alcanzó los cuartos de final del torneo europeo, un avance significativo, pero insuficiente para las aspiraciones de Robert Lewandowski y el club.
El fútbol saudí ha llevado a estrellas de varias ligas
El contexto del fútbol saudí, con inversiones multimillonarias para atraer estrellas globales, ha generado titulares en los últimos años. Sin embargo, restricciones como el límite de extranjeros han complicado su estrategia, según Zahavi. La decisión de Robert Lewandowski de permanecer en el Barça refleja su compromiso con un proyecto deportivo competitivo en lugar de priorizar ganancias económicas.
A medida que se prepara para su cuarta temporada en Cataluña, Robert Lewandowski buscará añadir más títulos a su palmarés y liderar al Barcelona en su búsqueda por la gloria europea. El club, por su parte, confía en la experiencia y olfato goleador del polaco para mantenerse en la élite del fútbol mundial.