Robert Lewandowski rechazó oferta de $108 millones anuales para seguir en el FC Barcelona

El delantero polaco Robert Lewandowski rechazó una oferta de $108 millones anuales en el verano de 2024 para permanecer en el FC Barcelona, según reveló su representante, Pini Zahavi. La decisión del atacante se basó en su deseo de continuar compitiendo por LaLiga EA Sports, que ganó en la temporada pasada, y la Liga de Campeones, un título que aún persigue con el club blaugrana.

La oferta llegó procedente de Arabia Saudí

En una entrevista con el medio polaco Fakt, Zahavi confirmó que la oferta, procedente de clubes de Arabia Saudí, fue presentada hace un año y superaba los $108 millones por temporada. “Le ofrecieron más de 100 millones de euros por temporada. ¡Por temporada! Pero él prefirió luchar por LaLiga y la Champions League. Y casi logró ambos objetivos”, afirmó el agente. Robert Lewandowski, quien se siente “más cómodo” en el Barça, descartó cualquier propuesta externa para enfocarse en su cuarta temporada con el equipo catalán.

Zahavi también señaló que los clubes saudíes enfrentan limitaciones debido al cupo de jugadores extranjeros, lo que reduce sus opciones de fichar estrellas. “Están desbordados de jugadores; no saben qué hacer con ellos. Pero Robert no quería jugar allí de todas formas”, añadió. Esta postura refuerza la decisión del delantero de priorizar su carrera en Europa sobre ofertas millonarias de otras ligas.