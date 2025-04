Los trabajos del muelle flotante de Manta generan preocupación entre comerciantes y pescadores

Los comerciantes y trabajadores del muelle flotante de Manta expresaron su malestar porque los trabajos prometidos por el municipio aún no comienzan. Ellos esperaban que las obras para construir escalinatas destinadas al sector chalupero, que se dedica al transporte fluvial de pasajeros, arrancaran esta semana. Sin embargo, hasta este martes 8 de abril de 2025, no observan avances en el lugar. La demora genera inquietud entre quienes dependen de esta infraestructura, dañada tras el fuerte aguaje de diciembre de 2024. Byron García, comerciante de la zona, cuestionó la información oficial y afirmó que la paciencia se agota.

García desmintió las declaraciones del municipio, que aseguraban un inicio de labores tras mediciones previas. “Los trabajos, en honor a la verdad, sin ofender a nadie, con respeto para todos, no arrancaron. Las mediciones ocurrieron la semana antepasada, pero este lunes y martes no vimos a nadie de obras públicas”, explicó. Su testimonio refleja la frustración de quienes esperaban soluciones rápidas para un muelle que lleva meses en condiciones críticas. Los comerciantes insisten en que las autoridades deben actuar con urgencia, pues el retraso afecta su día a día.

El muelle flotante de Manta, ubicado en el puerto de esta ciudad costera, sufrió daños significativos durante el aguaje que azotó las costas ecuatorianas entre el 23 y 26 de diciembre de 2024. Según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), este fenómeno elevó el nivel del mar por encima de lo habitual, causando estragos en varias zonas del litoral. En Manta, las olas golpearon la estructura, fracturaron soportes y dejaron el acceso principal en un estado precario. Los pescadores y chaluperos, principales usuarios del muelle, enfrentan desde entonces serios inconvenientes para trabajar.

Dificultades del trabajo en el muelle flotante

Freddy Parrága, chalupero con años de experiencia, describió las dificultades actuales para operar en el muelle. “Ninguna institución llegó esta semana al sector; el agua está calma y no hay lluvias , pero no sabemos porque no construyen nada”, comentó mientras señalaba el entorno. Él y sus compañeros transportan pasajeros y mercancías a diario, pero las condiciones actuales del muelle complican cada viaje. Subir y bajar por las piedras expuestas tras el daño se convirtió en la única opción, un desafío que pone en riesgo su seguridad y la de los usuarios.

El muelle flotante desempeña un papel clave para los pescadores artesanales de Manta, una ciudad donde esta actividad sostiene a unas 2 mil familias, según estimaciones de líderes del sector. Ellos utilizan la estructura para amarrar sus lanchas, descargar pescado y trasladar productos al mercado local. Antes del aguaje, el muelle ofrecía un acceso estable con capacidad para unas 50 embarcaciones pequeñas al día. Ahora, los daños redujeron su funcionalidad, y los pescadores improvisan soluciones que no garantizan seguridad ni eficiencia.

Bosco Quijije, usuario habitual del muelle, alertó sobre los peligros que enfrentan a diario. “Uno se cae en esas piedras, se quiebra un brazo; es un riesgo enorme, sobre todo para los trabajadores que siempre andan cargados”, relató. Su preocupación no es aislada: los accidentes se multiplicaron desde diciembre. Los pescadores y chaluperos cargan redes, equipos y pescado, lo que aumenta la probabilidad de caídas en un terreno irregular. Quijije pidió a las autoridades que prioricen la obra para evitar más incidentes.

Héctor Gómez, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes y Chaluperos de Manta, mostró raspones en su brazo tras una caída reciente. “No solo yo me caí, hay muchos accidentes; pedimos que vengan porque esto se agrava cada día”, afirmó con tono urgente. Él calcula que al menos 15 personas sufrieron lesiones leves en los últimos tres meses mientras intentaban cruzar las piedras. La situación, según Gómez, evidencia la necesidad de una intervención inmediata que devuelva la seguridad al muelle.

Inicio de Obras en el muelle

El Municipio de Manta, a través de su Dirección de Obras Públicas, anunció que los trabajos comenzarían el lunes 7 de abril de 2025. La obra, con una inversión de 8 mil 100 dólares y un plazo de ejecución de 30 días, busca construir escalinatas que faciliten el acceso al muelle. Eliana Zambrano, directora de Obras Públicas, destacó en un comunicado que el proyecto responde a las demandas del sector chalupero y pescador. Sin embargo, los comerciantes dudan de esas promesas, pues no ven maquinaria ni personal en el lugar.

La Dirección de Comunicación del municipio compartió imágenes de las mediciones realizadas, sugiriendo que los trabajos ya estaban en marcha. No obstante, los usuarios del muelle contradicen esa versión y exigen claridad. “Queremos que se entienda: aquí algo debe ser muy claro, no hay avances”, insistió García. La falta de respuestas concretas alimenta la desconfianza entre los afectados, quienes esperaban ver resultados tangibles esta semana. Este medio solicitó una entrevista con un vocero municipal, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

Piden acciones urgentes

Los pescadores y comerciantes también recordaron el impacto económico del retraso. El muelle flotante no solo sirve para el transporte fluvial, sino que impulsa el comercio local al conectar a los productores con los mercados. Antes del aguaje, unos 200 comerciantes operaban en la zona, vendiendo pescado fresco y otros productos. Ahora, la inestabilidad del acceso redujo el flujo de clientes, y muchos reportan pérdidas diarias de hasta el 40%. La obra, según ellos, no solo mejoraría la seguridad, sino que reactivaría la economía del sector.

La comunidad espera que las autoridades cumplan su compromiso antes de que las condiciones empeoren. El Inocar advirtió que los aguajes podrían repetirse en los próximos meses, lo que aumentaría los riesgos en el muelle dañado. Mientras tanto, los trabajadores sortean las piedras y rezan por no caer. “Es una obra urgente, no podemos seguir así”, concluyó Gómez, resumiendo el sentir de quienes dependen de este espacio vital en Manta. La pelota está en el tejado del municipio, pero el reloj sigue corriendo sin señales de acció