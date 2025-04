Retraso en el habla de los niños: Cuándo consultar a un especialista

El desarrollo del lenguaje en niños varía, pero ciertos retrasos pueden requerir atención. Desde los 12 meses hasta los 3 años, existen hitos que, si no se cumplen, justifican consultar a un especialista, según expertos en pediatría y logopedia.

Hitos del desarrollo del lenguaje

El lenguaje infantil sigue un patrón general, aunque cada niño avanza a su ritmo. Según la Academia Americana de Pediatría (AAP), los hitos clave incluyen:

12 meses : Balbuceos con intención (ej. “ma-ma”) o respuestas a sonidos.

18 meses : Uso de 10-20 palabras simples y reconocimiento de objetos nombrados.

2 años : Frases cortas (ej. “quiero agua”) y un vocabulario de 200-300 palabras .

3 años : Oraciones de 3-4 palabras , comprensibles para desconocidos en un 75% .

Si un niño no alcanza estos hitos, no siempre indica un problema, pero es motivo para observación. Por ejemplo, a los 2 años, un niño que no usa palabras o no intenta comunicarse (señalando, gesticulando) puede necesitar evaluación.

Señales de alerta en los niños

Los especialistas, como los citados por el Hospital Infantil de Boston, recomiendan preocuparse si:

A los 18 meses , el niño no usa palabras ni imita sonidos.

A los 2 años , no combina palabras o depende solo de gestos.

A los 3 años , su habla es ininteligible o no responde a instrucciones simples.

En cualquier edad, hay pérdida de habilidades lingüísticas previas (ej. deja de decir palabras que usaba).

Otros factores, como problemas de audición, trastornos del espectro autista o retrasos del desarrollo, pueden influir. La detección temprana mejora los resultados.

Cuándo consultar a un especialista

La AAP sugiere consultar a un pediatra si hay retrasos evidentes en el lenguaje antes de los 3 años. Una evaluación puede incluir:

Pruebas de audición : La pérdida auditiva, incluso leve, afecta el habla.

Evaluación del desarrollo : Para descartar trastornos neurológicos o cognitivos.

Terapia de lenguaje : Un logopeda puede diseñar un plan si es necesario.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indica que la intervención antes de los 5 años es clave, ya que el cerebro es más receptivo a aprender el lenguaje. En 2023, el 5% de los niños en EE.UU. recibieron terapia de lenguaje, según datos del National Institute on Deafness.

Factores a considerar, dependen de cada niños

No todos los retrasos son graves. Niños bilingües o expuestos a menos estimulación verbal pueden tardar más en hablar, pero suelen alcanzar a sus pares. Sin embargo, la falta de interacción social o el uso excesivo de pantallas (más de 2 horas diarias) pueden retrasar el lenguaje, según un estudio de JAMA Pediatrics de 2024.

Los padres deben observar el contexto: un niño que no habla pero comprende, señala o se comunica de otras formas puede estar en un rango normal. La guía de Bright Futures recomienda fomentar la lectura y el diálogo desde el nacimiento para estimular el lenguaje.

En países como Ecuador o México, el acceso a logopedas puede ser limitado, pero los centros de salud públicos ofrecen evaluaciones iniciales. Organizaciones como UNICEF promueven la detección temprana en América Latina, donde el 10% de los niños menores de 5 años muestran retrasos del desarrollo, según un informe de 2024.