Resiliencia y remesas: el aporte de la comunidad manabita a la economía y cultura de Nueva York

En esquinas de Queens y Brooklyn huele a tonga, corviche y salprieta. Aún más en Cuaresma, cuando la comunidad manabita en Nueva York (EEUU) se prepara para hacer su sucedáneo de fanesca: una mezcla de viche con más granos y mariscos.

En la avenida Jackson Heights se levanta La Hueca Manabita, restaurante emblemático para los ecuatorianos. Su dueño, Fernando Bravo, destaca en cada plato sus raíces de Manabí. “No solo vienen compatriotas, también llegan otros migrantes de América Latina. Nuestra gastronomía fascina al mundo”, dice él, gran anfitrión y embajador de su provincia.

La comunidad de manabitas en Nueva York ha crecido significativamente desde la década de 1960, convirtiéndose en una de las más vibrantes de la ciudad. Su presencia e influencia cultural se siente en diversos barrios, explica William Murillo, director de 1800-Migrantes.

Oportunidades laborales y emprendimientos culinarios

Aquí, los manabitas han encontrado nichos laborales en sectores como la construcción, la gastronomía y el comercio minorista. Muchos hombres trabajan en la construcción, aprovechando la demanda constante de mano de obra en la ciudad, según el Consulado de Ecuador en Nueva York.

Las mujeres, por su parte, han incursionado en el emprendimiento culinario, ofreciendo almuerzos a trabajadores de la construcción y otros sectores.

Conservando la cultura y tradiciones

Para mantener viva su cultura, los manabitas frecuentan tiendas especializadas que ofrecen productos de su tierra natal. Barrios como Corona y Jackson Heights en Queens albergan mercados y tiendas donde es posible adquirir ingredientes tradicionales, permitiendo a los migrantes preparar platos típicos y mantener una conexión con sus raíces. ​

Para Fernando Bravo, la comunidad manabita en Nueva York ejemplifica la resiliencia y determinación de los migrantes ecuatorianos. “A través de su arduo trabajo, mantenimiento de tradiciones y espíritu emprendedor, los manabitas han enriquecido el tejido cultural y económico de la ciudad, creando un hogar lejos de su tierra natal mientras contribuyen significativamente a la diversidad neoyorquina”.

Miedo a deportaciones y el impacto en la comunidad manabita

Muchos manabitas han expresado su preocupación por la posibilidad de ser deportados. Mary Zambrano, de 36 años, reside en Nueva York hace 17 años. “Yo vine como la mayoría, me crucé la selva, me crucé el desierto”. A pesar de haber formado una familia en Estados Unidos, ella no ha logrado regularizar su estatus migratorio, lo que la mantiene en constante temor de ser deportada.​

“Es mucho el miedo, pero es más la necesidad”, recalca Mary. Esta situación ha llevado a una disminución en la presencia de vendedores ambulantes en diversos barrios de Nueva York, reflejando el impacto directo de las políticas migratorias en la vida diaria de los migrantes.​

Impacto económico de las remesas

En 2024, Ecuador alcanzó un hito significativo al recibir $6.539,8 millones en remesas enviadas por sus ciudadanos residentes en el extranjero, marcando un incremento del 20,1% respecto a los $5.447,5 millones registrados en 2023.

Según el Banco Central, las remesas constituyen una fuente vital de ingresos para muchas familias, para cubrir necesidades básicas, invertir en educación y salud, y mejorar su calidad de vida. Además, este flujo constante ha contribuido a dinamizar la economía local, impulsando sectores como el comercio y la construcción.

Trimestre 2024 Monto (en millones de USD) Primer trimestre $1.393,7 Segundo trimestre $1.611,1 Tercer trimestre $1.748,5 Cuarto trimestre $1.786,5 Total $6.538,8 Fuente: Banco Central del Ecuador

Guayas, Azuay, Pichincha y Cañar concentraron el 70% de las remesas recibidas en el tercer trimestre de 2024, reflejando la distribución geográfica de la migración ecuatoriana. ​

En 2024, Ecuador experimentó un saldo migratorio negativo, con más personas saliendo del país. Destaca el caso de El Salvador, desde donde 58.552 ecuatorianos no registraron su retorno, utilizando este país como ruta hacia Estados Unidos. ​

Entre enero y octubre de 2024, las autoridades estadounidenses reportaron la aprehensión de 83.666 ecuatorianos en sus fronteras, una disminución del 11% en comparación con el mismo período en 2023. ​

España también ha sido un destino significativo. En 2024, los ecuatorianos representaban la cuarta comunidad extranjera más numerosa en España, con aproximadamente 440 mil personas nacidas en Ecuador residiendo en el país ibérico.

