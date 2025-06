“Repito, lo de ayer no estuvo bien”, dijo en una disculpa Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro tras reclamo masivo a Zapping

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro salió a disculparse públicamente ante los aficionados del torneo ecuatoriano que cuentan con el servicio de la plataforma en streaming, Zapping, por anunciar de un día para otro que los partidos no estarán disponibles para todos.

La empresa anticipó este miércoles 18 de junio a los abonados que desde el partido Liga de Quito vs. Barcelona, habría cambios. Indicó que, los encuentros del torneo local se transmitirán por el canal 16 Zappping Sport+ (plus) y ya no por el que siempre se lo hacía. Es decir, que la programación estaría limitada.

Aquello causó malestar en quienes cuentan con este servicio que interpretaron el mensaje, aparentemente equivocado. Esto porque la Zapping informó en un comunicado que quienes no iban a poder ver todos los partidos son quienes reciben la señal a través de terceros. Por ejemplo, aquellos que lo hacen por cableras o empresas de internet que entregan como ‘regalo’ este canal.

La versión de Loor

El máximo dirigente de la LigaPro salió a aclarar este mismo miércoles que el impedimento no aplicaba a todos. Detalló antes que la operadora, que la restricción estaba dirigida a quienes reciben Zapping gratis. Luego, este jueves 19 de junio, extendió sus disculpas a los aficionados, tras responder a una crítica de la abogada y panelista deportiva Mariela Díaz.

Díaz cuestionó que no se comunique con anticipación los cambios en las políticas de servicio. Ella puso de ejemplo una notificación de la plataforma en streaming Paramount+. En la misma se evidencia un anuncio con 30 días de anticipación, y con ello sustentó su reclamo. Al pie salió a responder Loor, con unas disculpas de por medio.

“Correcto. 100% de acuerdo. La decisión de ayer no fue acertada por las formas. Tampoco fue mía (sino de Zapping). Sin embargo, ahora sí, con varios días de anticipación se debe saber que cierto contenido no estará disponible en algunos planes como ya han informado. Entiendo que, usando el ejemplo de Paramount+, eso podría entenderse”, dijo Loor.

Zapping aclara y Loor se disculpa

A linea seguida, el dirigente de LigaPro se disculpó. “Repito, lo de ayer no estuvo bien. Aunque no fue mi decisión, les pido disculpas por los inconvenientes. Buscaremos mejorar, corregir y dar soluciones a los hinchas del fútbol. Saludos y gracias por sus comentarios”, concluyó Loor en respuesta a Díaz.

Por su parte, Zapping detalló que quienes no podrán contar con los partidos o los encuentros más importantes serán quienes no contrataron directamente el servicio. Es decir, que quienes tengan el servicio estándar que es provisto por empresas como Netlife o Xtrim, no podrán ver todos los partidos. Por el contrario, quienes tengan planes de Zapping contratados directamente en en su página web, podrán ver todos los encuentros de LigaPro.

Zapping tiene dos planes. El Plus que cuesta $14,99 los seis primeros meses (después $17,99). Y el Premium en $22,99 los tres primeros meses (luego $27,99).