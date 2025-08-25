COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Educación

Regreso a clases en Sierra y Amazonía: lista de útiles escolares y cronograma

El Ministerio de Educación anunció el cronograma oficial del regreso a clases 2025 en Sierra y Amazonía. Conoce fechas y lista de útiles escolares.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Regreso a clases en Sierra y Amazonía lista de útiles escolares y cronograma
Las instituciones educativas de sostenimiento particular podrán solicitar materiales adicionales, siempre alineados a la lista general del Ministerio.
Regreso a clases en Sierra y Amazonía lista de útiles escolares y cronograma
Las instituciones educativas de sostenimiento particular podrán solicitar materiales adicionales, siempre alineados a la lista general del Ministerio.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El 1 de septiembre de 2025, miles de estudiantes de la Sierra y Amazonía comenzarán un regreso a clases progresivo. El Ministerio de Educación confirmó un cronograma escalonado que busca garantizar un inicio ordenado del ciclo lectivo.

Los alumnos de diferentes niveles ingresarán en fechas específicas. El regreso incluye desde educación inicial hasta bachillerato, con un cronograma de tres días que permitirá un mejor control en el retorno escolar.

Cronograma oficial del regreso a clases en Sierra y Amazonía

Es así que el Ministerio de Educación estableció que el 1 de septiembre ingresarán los estudiantes de bachillerato (1ro., 2do. y 3ro.) junto con los grupos de educación inicial de 3 y 4 años.

El 2 de septiembre se sumarán los estudiantes de EGB Superior (8vo., 9no. y 10mo.), además de los niños de preparatoria, correspondientes a 1ro. de EGB.

Por su parte, el 3 de septiembre ingresarán los alumnos de EGB Media (5to., 6to. y 7mo.), además de los estudiantes de EGB Elemental (2do., 3ro. y 4to. de EGB).

Lista oficial de útiles escolares 2025

Por otro lado, el Ministerio de Educación publicó una lista base de útiles escolares que cada estudiante debe tener. Los materiales responden a las necesidades de aprendizaje de cada nivel.

Regreso a clases en Sierra y Amazonía: lista de útiles escolares

Regreso a clases en Sierra y Amazonía: lista de útiles escolares

Regreso a clases en Sierra y Amazonía: lista de útiles escolares

Regreso a clases en Sierra y Amazonía: lista de útiles escolares

Lista de útiles escolares

Lista de útiles escolares

Las instituciones educativas de sostenimiento particular podrán solicitar materiales adicionales, siempre alineados a la lista general del Ministerio.

La institución recordó que los materiales deben mantenerse dentro de lo establecido para evitar gastos innecesarios y garantizar igualdad en el proceso educativo

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Belinda y Bad Bunny encienden el escenario en Puerto Rico con baile viral

“Perdóname, pero te tengo que robar”; el insólito robo que quedó registrado por cámaras de seguridad

Huida de película: familia logra escapar de un intento de asalto en Santo Domingo

Gobierno de Ecuador presenta proforma del presupuesto 2025 con déficit fiscal controlado

Regreso a clases en Sierra y Amazonía: lista de útiles escolares y cronograma

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Belinda y Bad Bunny encienden el escenario en Puerto Rico con baile viral

“Perdóname, pero te tengo que robar”; el insólito robo que quedó registrado por cámaras de seguridad

Huida de película: familia logra escapar de un intento de asalto en Santo Domingo

Gobierno de Ecuador presenta proforma del presupuesto 2025 con déficit fiscal controlado

Regreso a clases en Sierra y Amazonía: lista de útiles escolares y cronograma

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Belinda y Bad Bunny encienden el escenario en Puerto Rico con baile viral

“Perdóname, pero te tengo que robar”; el insólito robo que quedó registrado por cámaras de seguridad

Huida de película: familia logra escapar de un intento de asalto en Santo Domingo

Gobierno de Ecuador presenta proforma del presupuesto 2025 con déficit fiscal controlado

El joven que vio plástico, no peces, y creó la máquina que salvará los océanos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO