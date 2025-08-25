Regreso a clases en Sierra y Amazonía: lista de útiles escolares y cronograma

El 1 de septiembre de 2025, miles de estudiantes de la Sierra y Amazonía comenzarán un regreso a clases progresivo. El Ministerio de Educación confirmó un cronograma escalonado que busca garantizar un inicio ordenado del ciclo lectivo.

Los alumnos de diferentes niveles ingresarán en fechas específicas. El regreso incluye desde educación inicial hasta bachillerato, con un cronograma de tres días que permitirá un mejor control en el retorno escolar.

Cronograma oficial del regreso a clases en Sierra y Amazonía

Es así que el Ministerio de Educación estableció que el 1 de septiembre ingresarán los estudiantes de bachillerato (1ro., 2do. y 3ro.) junto con los grupos de educación inicial de 3 y 4 años.

El 2 de septiembre se sumarán los estudiantes de EGB Superior (8vo., 9no. y 10mo.), además de los niños de preparatoria, correspondientes a 1ro. de EGB.

Por su parte, el 3 de septiembre ingresarán los alumnos de EGB Media (5to., 6to. y 7mo.), además de los estudiantes de EGB Elemental (2do., 3ro. y 4to. de EGB).

Lista oficial de útiles escolares 2025

Por otro lado, el Ministerio de Educación publicó una lista base de útiles escolares que cada estudiante debe tener. Los materiales responden a las necesidades de aprendizaje de cada nivel.

Las instituciones educativas de sostenimiento particular podrán solicitar materiales adicionales, siempre alineados a la lista general del Ministerio.

La institución recordó que los materiales deben mantenerse dentro de lo establecido para evitar gastos innecesarios y garantizar igualdad en el proceso educativo