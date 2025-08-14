Registro Civil de Ecuador presentó Asistente Virtual 119 para optimizar atención ciudadana

Este miércoles 13 de agosto de 2025, la Dirección General de Registro Civil presentó en Quito, Ecuador, el Asistente Virtual 119, un servicio tecnológico basado en inteligencia artificial para mejorar la atención ciudadana y agilizar trámites, impulsado por el Ministerio de Telecomunicaciones.

Innovación en la atención ciudadana

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, lanzó el Asistente Virtual 119 en Quito. Este sistema, disponible a través del número 119 o la página web oficial (www.registrocivil.gob.ec) (www.registrocivil.gob.ec), permite a los usuarios resolver consultas sobre servicios como cédulas, pasaportes, inscripciones de nacimiento y matrimonios. El servicio opera 24 horas al día, 7 días a la semana, beneficiando a ciudadanos en Ecuador y en el exterior.

El Asistente Virtual 119 utiliza inteligencia artificial para personalizar la atención, requiriendo únicamente el número de cédula del usuario. Según las autoridades, esta herramienta reduce los tiempos de espera y la carga administrativa, eliminando intermediarios y combatiendo prácticas de corrupción asociadas a tramitadores.

Roberto Kury, ministro de Telecomunicaciones, destacó que el proyecto forma parte de la transformación digital del gobierno del Nuevo Ecuador. “La tecnología es una necesidad básica. Este avance, inspirado en buenas prácticas internacionales, optimiza la atención ciudadana”, afirmó Kury durante la presentación.

Optimización de procesos y accesibilidad

El Asistente Virtual 119 responde a consultas sobre el estado de trámites, tiempos de caducidad de documentos, horarios y puntos de atención del Registro Civil. Los usuarios pueden acceder desde un teléfono móvil o una computadora, sin necesidad de desplazarse. Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil, subrayó que esta herramienta marca el inicio de una transición tecnológica: “Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, avanzamos hacia una atención más eficiente y moderna”.

El sistema también informa sobre beneficios gubernamentales, como incentivos por inscripción temprana de nacimientos. En 2025, el Registro Civil reportó 126 mil inscripciones de nacimiento, lo que refleja la alta demanda de sus servicios, según datos oficiales.

Katiuska Mendoza, usuaria del Registro Civil, expresó que espera que el asistente facilite la obtención de turnos, un proceso que históricamente ha presentado demoras. “Acceder a turnos para cédulas o pasaportes es un desafío. Esta herramienta debería ayudar”, señaló.

Compromiso con la modernización del Registro Civil de Ecuador

La implementación del Asistente Virtual 119 busca eliminar barreras en los trámites, ofreciendo respuestas rápidas y seguras. Sin embargo, usuarios como Andrés Cedeño señalaron la necesidad de mejorar la infraestructura, como incrementar las máquinas para imprimir cédulas, debido a retrasos en la entrega de documentos.

El Ministerio de Telecomunicaciones indicó que esta iniciativa es parte de una estrategia más amplia para digitalizar los servicios públicos. En el futuro, el Registro Civil planea introducir más herramientas tecnológicas para optimizar procesos y garantizar una atención sin interrupciones.

Impacto en la ciudadanía

El Asistente Virtual 119 representa un paso hacia la modernización del Registro Civil, alineado con los objetivos de transparencia y eficiencia del gobierno. Al reducir la dependencia de intermediarios, el sistema fortalece la confianza en los servicios públicos y agiliza la experiencia de los usuarios, marcando un hito en la digitalización de Ecuador.