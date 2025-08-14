Registro Civil convoca jornada extraordinaria de pasaportes este sábado 16 de agosto en 22 provincias

El Registro Civil del Ecuador realizará su duodécima jornada extraordinaria para la emisión de pasaportes. El evento se llevará a cabo el sábado 16 de agosto en 25 agencias de 22 provincias. El horario de atención será de 08:00 a 14:00.

Esta iniciativa busca atender a ciudadanos que no pueden acudir en días laborables y facilitar el acceso a este documento esencial. La jornada de pasaportes es una respuesta a la alta demanda ciudadana, garantizando que más personas puedan obtener su pasaporte de forma oportuna.

Jornada extraordinaria facilita trámite de pasaportes

La jornada extraordinaria de pasaportes se enfoca en tres grupos de usuarios. Primero, personas con un turno agendado para este sábado a través de la Agencia Virtual. Segundo, ciudadanos que pagaron el valor del servicio hasta el viernes 15 de agosto, pero no consiguieron agendar un turno para la misma fecha.

Por último, usuarios con un turno posterior que deseen adelantar su cita, asistiendo a la misma agencia donde agendaron el servicio. Esta segmentación asegura una atención organizada.

Para el trámite, los usuarios necesitan cumplir requisitos específicos. Presentar el turno agendado e impreso, el comprobante de pago del banco y la cédula de identidad vigente. En caso de renovación, también se debe llevar el pasaporte anterior. Si el documento se perdió, deben mostrar el Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura. Es importante que la documentación esté completa para agilizar el proceso.

Trámites para menores y costos del servicio

El trámite para menores de edad exige la presencia de ambos padres. Si solo uno puede asistir, necesita presentar un poder notariado. Si el otro progenitor está en el extranjero, se requiere un poder consular. En ambos casos, el poder debe ser especial, específico e incluir los datos completos del menor. Estas medidas protegen los derechos de los niños y adolescentes.

Los costos del servicio de pasaporte son de 90.00 para adultos y menores. Las personas de la tercera edad pagan 45.00, mientras que quienes tienen una discapacidad igual o superior al 30% no pagan. Los grupos de atención prioritaria no necesitan agendar un turno. Ellos pueden asistir directamente a las agencias para ser atendidos.

Compromiso del Registro Civil con la ciudadanía

Las jornadas extraordinarias de fin de semana son parte del compromiso institucional. El objetivo es escuchar las necesidades de la ciudadanía que por diversas circunstancias no puede acudir en días laborables. El director general del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, expresó: “Estamos una vez más, en un nuevo fin de semana, trabajando para ustedes. Este es el espíritu del Nuevo Ecuador, un gobierno que no se detiene y que está donde más se lo necesita”.

Estas jornadas de pasaportes también complementan la habilitación de turnos adicionales durante la semana. La institución planifica turnos trimestralmente, pero habilita más semanalmente. El tiempo de entrega del pasaporte es de hasta ocho días laborables.

La entrega se realiza en la misma agencia donde se realizó el trámite. Este esfuerzo constante ayuda a la población a obtener el pasaporte de manera más eficiente y cercana.