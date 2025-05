Red de bibliotecas de Portoviejo realizará actividades para impulsar la lectura a los estudiantes

Las bibliotecas de Portoviejo están listas para recibir a los estudiantes de los distintos planteles educativos que iniciaron las clases este 5 de mayo. En la biblioteca Pedro Elio Cevallos Ponce, cuentan con 6.700 libros de las distintas ramas para que los estudiantes puedan investigar.

Digna Loor, responsable de la Red de Bibliotecas del Municipio de Portoviejo, informó que ya cuentan con el plan de actividades de este año, donde cada biblioteca realizará un evento. Cada mes habrá una actividad distinta, donde invitan a estudiantes de distintos planteles educativos, para que participen.

«Ahora que empezó el ciclo escolar, hacemos invitaciones a las escuelas públicas y privadas, para que acudan a la biblioteca y se fomentamos la lectura. Se leen cuento y los estudiantes dibujan y pintan», explicó Loor.

En junio, por el mes de la provincialización de Manabí, una de las bibliotecas presentarán todo lo relacionado a la provincia, como gastronomía, historia y costumbres. Los niños participarán con reseñas históricas sobre esta fecha importante.

Biblioteca cuenta con 6.700 libros

La biblioteca Pedro Elio Cevallos cuenta con libros de todas las ramas del conocimiento. En total cuentan con 6.700 libros y muchas de ellas datan datan del siglo XIX. «Tenemos desde texto de consultas para los estudiantes de colegio y de universidades, pero también tenemos por temas.

Por ejemplo, en la sección manabita, vienen muchas personas a investigar sobre la historia de Manabí. Otra sección es la de medicina, señaló Loor, al mencionar que esta sección es una de las más visitadas por estudiantes de medicina.

El área lúdica, en cambio, cuenta con libros de literatura infantil para los estudiantes más pequeños. Esta área atrae a niños y padres, quienes participan en actividades de animación a la lectura.

Esperan superar el número de asistentes

En 2024, las bibliotecas recibieron a 18.000 usuarios, lo que refleja la visita de estudiantes y de personas adultas. Loor indicó que en abril tuvieron alrededor de 900 visitas, que es un número bastante alto, debido a que en ese mes los estudiantes estaban de vacaciones.

Loor recalcó que para alcanzar esas visitas, organizaron varias actividades como la proyección de películas, animación a la lectura, juegos tradicionales y manualidades. Además, las bibliotecas han evolucionado y no solamente son visitadas por estudiantes. «La cantidad de vistas que tenemos, no es sólo de estudiantes. La biblioteca no es solo de consulta, por ejemplo, tenemos la sala de coworking», dijo.

En esta área se realizan actividades culturales, pero también es un espacio para reuniones de instituciones, talleres de emprendimiento y clubes comunitarios. La asistencia a estas actividades fortalece la conexión con la comunidad.

Préstamo de libros

Loos indicó que las bibliotecas también ofrecen préstamo de libros a domicilio para fomentar la lectura en casa. Los usuarios deben presentar su cédula de identidad. El tiempo de préstamo varía entre 8 y 15 días, según la extensión del libro.

En casos excepcionales, se acepta el certificado de votación para usuarios conocidos. Este servicio beneficia a niños, jóvenes y adultos mayores. Las bibliotecas operan de lunes a viernes, de 08h00 a 17h00.