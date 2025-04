“Seguir hablando de reconstrucción es un poco demagógico”

El gerente de la Reconstrucción, José Ángel Dueñas, detalló a El Diario los procesos que se cumplen y lo que se haría con lo que queda de la Ley de Solidaridad y saldos que deben devolver algunas entidades.

-A 9 años del terremoto, ¿qué se está haciendo en el Comité de Reconstrucción? Usted había señalado que están revisando los saldos para un cierre…

Hemos estado avanzando. Esta es la tercera revisión de saldos que estamos haciendo, ahora sí, en conjunto con la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Finanzas. Lo importante es tener claro ya cuánto se invirtió, cuánto se debe, cuánto se ha proyectado, qué vamos a tener que pagar. Porque después de nueve años seguir hablando del tema de reconstrucción (Comité) es un poco demagógico, creo yo, ¿no?

Ahora, la Secretaría de Reconstrucción en este momento solo cuenta con los recursos de la Ley de Solidaridad y ya una parte está comprometida.

-¿Cuánto está comprometido y qué falta financiar?

De la Ley de Solidaridad contábamos inicialmente con 117 millones. Al iniciar esta administración todavía había recursos del BEI. El 31 de diciembre del 2024 se cerró ya ese contrato de financiamiento, creo que, puedo decirlo, por una gestión y una coordinación rápida que tuvimos con los gobiernos autónomos e internamente en el MTOP, y no se diga con el Comité de la Reconstrucción. Logramos cerrar todos los procesos. Incluso alcanzamos a incluir un proyecto fotovoltaico que ya fue inaugurado.

-¿Cuánto está comprometido?

Ya hemos destinado aproximadamente 86 millones de esos 117 entre Manabí y Esmeraldas. Hemos identificado 14 millones para cerrar obras que estaban abiertas de administraciones anteriores, como el agua potable de Jama y Pedernales y otros que han venido arrastrando, tanto SECOB como el MTOP. Estamos en proceso de terminación unilateral de las facilidades pesqueras. Eso es algo que estamos tratando de solventar inmediatamente. Ya se han elaborado los informes para que esto se dé. Sin embargo, hay que seguir el debido proceso.

Estamos también cobrando las garantías de la Manta-Colisa, esto nos ayudará un poco más a fondear y ver qué otros proyectos no priorizados podemos incluir.

-¿Cómo avanza la revisión de saldos?

Una particularidad interesante es que en esta conciliación de saldos hicimos una mesa de trabajo piloto con la Universidad Técnica de Manabí. A ellos se les asignó un valor X, gastaron un valor Y en reconstrucciones y deben devolver aproximadamente 800.000 dólares. Esto podría pasar en otras instituciones fuera del presupuesto general del Estado. Podría ir también ayudándonos a fondear, pero eso ya tendría que ser paso a paso.

-En definitiva, ¿Es poco lo que queda para la reconstrucción?

Estos 14 millones que permitieron cerrar otros proyectos están entre los 86 millones.

-¿Qué se financiará con lo que queda de la Ley de Solidaridad?

Tenemos ahí un paquete de proyectos como el alcantarillado de Pedernales, las estaciones de bomberos, el agua potable para San Vicente, Sucre y Tosagua, el mercado de Jipijapa. También estamos revisando los exámenes especiales, donde han determinado valores que debieron restituirse a las cuentas. Estamos solicitando información de si se lo hizo o no, eso también nos ayudaría a fondear.

Creo que una vez que terminemos la revisión de saldos, espero que sea a mediados del próximo mes, poder retomar ya estas obras puntuales que mencioné, que están dentro de la cartera, porque es complejo seguir aceptando proyectos sin financiamiento.

-¿Qué pasó con la donación del gobierno de China para las casas?

Algo muy importante: dentro de los 14 millones hay una contraparte de Ley de Solidaridad que es para las casas de donación china. La donación no se ha perdido, está en Cancillería. Ya hemos tenido dos reuniones con el Miduvi para establecer el valor de la contraparte. Esto está encaminado, no se ha perdido.

Las casas son para Muisne, Pedernales y Canoa. Aproximadamente eran 2.000, sé que ahora hay un poco menos. Y hay una contraparte del gobierno, que es la que se está definiendo en base al contrato entre China y el Estado ecuatoriano. Ahí se especifica qué se puede cubrir con fondos de la Ley de Solidaridad y qué no. Entonces, hay otras necesidades como tendido de red eléctrica, servicios básicos, que eso no está enmarcado acá y está ajustándolo el Miduvi para poder concretarla.

-¿Las obras que mencionó están priorizadas?

No, hay que recordar que para priorizar debemos tener la fuente de financiamiento, eso es algo que estamos definiendo. Pero, como le digo, nosotros no podemos recibir más proyectos porque sería algo irresponsable.

-¿Los cuarteles de bomberos están considerados?

Esas son decisiones del Comité. Se le presenta el banco de proyectos y es el que toma la decisión.

-¿Cuándo será la próxima sesión?

Para tratar temas de proyectos de reconstrucción, creo que sería en mayo. De ahí, el comité sesiona mensualmente.

Por Tatiana Hoppe.