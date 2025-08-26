Reconocido empresario es baleado en Babahoyo: lo atacaron mientras iba a almorzar

Un operativo militar y policial fue activado en el sector rural de El Guayabo, en el cantón Babahoyo, tras el ataque armado que dejó en estado crítico al empresario Germán Santamaría. Los presuntos responsables del atentado huyeron en un vehículo que terminó volcado en una plantación de arroz, lo que facilitó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

Cerco en zona rural tras la fuga de los atacantes

La tarde del martes, unidades de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se desplegaron en el sector de El Guayabo, en la provincia de Los Ríos, luego de que se reportara el atentado en contra del empresario local. Según versiones preliminares, tras el ataque, los sujetos responsables emprendieron la huida en un vehículo, que minutos después perdió el control y volcó dentro de una plantación de arroz.

Este hecho permitió establecer un bloque de seguridad terrestre y aéreo, con la participación de grupos tácticos, que mantienen acordonada la zona para dar con los responsables.

Hasta el cierre de esta nota, no se han registrado detenciones oficiales, aunque fuentes cercanas a la investigación no descartan que se haya encontrado evidencia importante dentro del vehículo siniestrado.

La violencia continúa aumentando en Babahoyo

El atentado contra Santamaría ocurre en un contexto de incremento de hechos violentos en la capital riosense. En los últimos días, Babahoyo ha registrado varios incidentes relacionados con bandas criminales que operan en la zona, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar patrullajes y controles armados en puntos estratégicos de la ciudad y zonas rurales aledañas.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado una relación directa entre este atentado y otros casos recientes, el comando policial de Los Ríos indicó que no se descarta ninguna hipótesis, y que se analizan patrones comunes entre los eventos para determinar posibles nexos entre grupos delictivos.

Estado de salud de reconocido empresario en Babahoyo

Germán Santamaría fue trasladado de emergencia tras recibir al menos cinco impactos de bala mientras cruzaba una calle en el sector La PJ. Su estado fue descrito como grave por los médicos que lo atendieron inicialmente, y se encuentra bajo observación constante.

El vehículo volcado en El Guayabo ha sido asegurado por peritos de Criminalística, quienes realizan el levantamiento de huellas, restos balísticos y objetos personales que pudieran conducir a la identificación de los responsables del ataque.

Las autoridades locales anunciaron que la seguridad se mantendrá reforzada en la provincia y que se ampliarán los operativos en colaboración con inteligencia militar para enfrentar el avance de grupos criminales en el territorio. (12)