Recluso murió tras sufrir golpes en cárcel El Rodeo de Portoviejo

Diego Javier Muñoz Muñoz, un recluso de 20 años, murió por golpes el miércoles 20 de agosto de 2025 en un hospital de Portoviejo, tras ser hallado golpeado en la cárcel El Rodeo, por causas bajo investigación.

La noche del miércoles, la tranquilidad de un hospital en Portoviejo, Manabí, se quebró con la muerte de Diego Javier Muñoz Muñoz, un joven de 20 años recluido en la cárcel El Rodeo. Muñoz, detenido por tráfico de armas de fuego, llegó al centro médico con múltiples lesiones tras ser encontrado inconsciente en la cárcel. Los Agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP) lo trasladaron de urgencia, pero los médicos no lograron salvarlo debido a la gravedad de los golpes, que afectaron varias partes de su cuerpo, según el reporte inicial del hospital.

Agentes de la Unidad de Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) llegaron al hospital para iniciar las investigaciones. Los oficiales revisaron la celda, donde hallaron rastros de sangre, según el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI). La Fiscalía de Manabí abrió un expediente y ordenó el traslado del cuerpo al Centro Forense de Manta para una autopsia, que determinará si los golpes provinieron de una agresión o una caída accidental.

Los familiares de Muñoz, oriundos de Flavio Alfaro, aguardaron hasta el mediodía de este jueves para retirar el cuerpo y velarlo en su localidad. Los parientes, visiblemente afectados, evitaron declaraciones, pero exigieron justicia. La Policía Nacional interrogó a varios reclusos, quienes negaron conocer los hechos. Los agentes exploraron dos hipótesis: una posible riña entre internos o un accidente en las instalaciones, pero la falta de testigos complicó las indagaciones. El ECU-911 no registró alertas previas desde El Rodeo esa noche.

Investigan causas de muerte de recluso por golpes

La Dinased analizó varios objetos hallados en la celda, para determinar su uso. Los agentes compararon el caso con una muerte en El Rodeo en mayo de 2025, donde un recluso falleció por golpes. La Fiscalía solicitó registros médicos de Muñoz. La falta de autopsia preliminar, debido a la rápida evolución de los hechos, obligó a depender de pericias forenses posteriores.

La Fiscalía agilizó pericias para esclarecer la muerte del reo. Flavio Alfaro, localidad natal de Muñoz, se aprestaba para recibirlo para su velación y posterior sepultura.

Muñoz no presentó heridas previas conocidas, según el hospital. La autopsia, determinará si los golpes fueron intencionales. La Policía revisó antecedentes de Muñoz, quien enfrentaba cargos por tráfico de armas desde febrero de 2025, según el Consejo de la Judicatura.

Muerte de recluso causa temor en la comunidad

La muerte de Diego Muñoz en El Rodeo conmocionó a Portoviejo y Flavio Alfaro. La Policía Nacional y la Fiscalía investigan, mientras la comunidad exige seguridad en las cárceles.

Las cárceles de Manabí enfrentaron ocho incidentes violentos entre enero y julio de 2025, según el Ministerio de Gobierno. En junio de 2024, un operativo militar en El Rodeo decomisó armas y drogas. La sobrepoblación en el centro, con 1.600 reclusos aproximadamente, agravó las tensiones. Los familiares de internos exigen al SNAI reforzar la seguridad. (22)