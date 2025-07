Reclamos por arbitraje y VAR causaron polémica en la jornada 19 de LigaPro

La fecha 19 de la LigaPro generó múltiples reclamos de jugadores, técnicos, y directivos contra las decisiones arbitrales y el uso del VAR. Uno de los duelos destaca el empate 1-1 entre Independiente del Valle y Barcelona SC, para evidenciar fallos que afectan la credibilidad del torneo.

La fecha 19 que finalizó el pasado lunes 7 de julio, dejó un saldo de controversias arbitrales que han puesto en el centro del debate el nivel del arbitraje ecuatoriano. En el empate 1-1 entre Independiente del Valle y Barcelona SC, el árbitro Yerson Zambrano enfrentó fuertes críticas por parte de los locales, quienes cuestionaron su imparcialidad y el manejo del VAR.

El defensor chileno Matías Fernández increpó a Zambrano al final del partido, diciendo. “Tienes la camiseta abajo”, insinuando favoritismo hacia Barcelona SC. La frase, captada por cámaras de Zapping, desató una denuncia formal de Barcelona ante la Comisión Disciplinaria de LigaPro, que solicita una sanción de hasta cuatro fechas para Fernández por declaraciones descalificadoras, según el Artículo 205 del Código Disciplinario de la FEF.

El técnico de Independiente del Valle, Javier Rabanal, también criticó el arbitraje, afirmando. “No saben usar el VAR, o no saben o no quieren”. Rabanal señaló dos jugadas clave: un supuesto penal no sancionado por un agarrón de Xavier Arreaga a Claudio Spinelli en un tiro de esquina y la expulsión de Richard Schunke al minuto 58, considerada injusta por el equipo negriazul.

Más allá de Quito: quejas en Manta y Ambato

En Manta, tras la goleada 4-0 de Liga de Quito sobre Delfín SC, el capitán cetáceo Édison Vega denunció un trato irrespetuoso por parte de los árbitros. “En varios momentos del partido, el juez te insulta a ambos equipos. Eso hay que revisarlo por el bien del fútbol ecuatoriano”, expresó Vega.

En Ambato , el técnico de Técnico Universitario , Geovanny Cumbicus , cuestionó la decisión del árbitro Gabriel González en la derrota 1-2 ante Orense . González sancionó un penal a favor de Orense por una supuesta falta de Mateo Pérez sobre Ángel Mena , pese a que no hubo contacto. Cumbicus reveló que el cuarto árbitro coincidió en que la jugada “no era penal” , pero la decisión no se revirtió tras la revisión del VAR .

El exárbitro Omar Ponce , analizó el desempeño de Zambrano en el partido Independiente del Valle vs. Barcelona SC . Ponce en diálogo con El Universo señaló que Zambrano falló al no anticiparse a un tiro de esquina y al no revisar jugadas clave en el VAR , como el incidente entre Arreaga y Spinelli . Además, cuestionó la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) por la falta de una “línea clara de intervención” en el uso del VAR .

Falta de liderazgo en la CNA Ponce destacó que las designaciones arbitrales, a cargo del presidente de la CNA , Néstor Pitana , son “directas” y no por sorteo, lo que genera dudas sobre la transparencia. “No hay liderazgo en la Comisión , no hay trabajo. Los árbitros solo tienen reuniones por Zoom de vez en cuando”, afirmó. También criticó la exposición de árbitros jóvenes como Zambrano en partidos de alta presión, sugiriendo a Guillermo Guerrero o Augusto Aragón a asumir estos encuentros.

El presidente de LigaPro , Miguel Ángel Loor , reiteró que la organización no tiene injerencia en la designación, capacitación, o calificación de árbitros, responsabilidad exclusiva de la FEF . “LigaPro y sus clubes propusimos crear una subcomisión para pagar, capacitar, y entrenar a los árbitros. ¿Qué pasó? Nada” . En 2021 , Loor ya había aclarado que LigaPro solo cubre los honorarios de los árbitros, sin intervención en su gestión.