Real Madrid y Al Hilal son los últimos clasificados a los octavos de final del Mundial de Clubes

La noche de este jueves, 26 de junio de 2025, se definió a los dos últimos clubes clasificados a los octavos de final del Mundial de Clubes, que se disputa en Estados Unidos.

Tras disputar la última fecha de la fase de grupos, los clasificados son el español Real Madrid y el árabe Al Hilal, tras vencer al Red Bull Salzburg y al Pachuca, respectivamente.

Triunfo del Real Madrid en el Mundial de Clubes

El Real Madrid venció 3-0 al RB Salzburg en un partido de la tercera jornada del Grupo H del Mundial de Clubes 2025, disputado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El equipo español, dirigido por Xabi Alonso, aseguró su clasificación a los octavos de final gracias a goles de Vinicius Jr. al minuto 41, Federico Valverde al 45+3 y Gonzalo García al 84′, en un encuentro clave para definir el liderato del grupo y el pase a la siguiente ronda.

Con ese resultado, Real Madrid sumó 7 puntos en el Grupo H, asegurando el primer lugar y el pase a octavos. RB Salzburg, con 4 puntos, quedó eliminado tras la derrota

La victoria del Al Hilal

Al Hilal venció 1-0 a Pachuca en un partido jugado en el Geodis Park de Nashville. El equipo saudí, dirigido por Simone Inzaghi, aseguró su clasificación a los octavos de final gracias a un gol de Salem Al-Dawsari al minuto 22, mientras que Pachuca, ya eliminado, no sumó puntos en el torneo.

El club árabe, con dos empates previos, dependía también del resultado paralelo, donde Real Madrid aseguró el liderato. Al Hilal clasificó con 5 unidades.

Cruces definidos para octavos de final

Los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 ya tienen sus enfrentamientos confirmados. Estos son:

Palmeiras vs. Botafogo, Benfica vs. Chelsea, PSG vs Inter de Miami, Flamengo vs. Bayern. Inter vs. Fluminense, Manchester City vs. Al Hilal, Real Madrid vs. Juventus, y Dortmund vs Monterrey.

Los cotejos por los octavos iniciaran el sábado 28 de junio, dándose una jornada de descanso para los clubes.

Sobre el Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes 2025, disputado en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio, marca la primera edición con 32 equipos, superando el formato anterior de 7. Organizado cada cuatro años, reúne a los mejores clubes de las seis confederaciones: UEFA (12 plazas), CONMEBOL (6), AFC, CAF, CONCACAF (4 cada una), OFC (1) y el anfitrión.

Con 63 partidos en 12 sedes, como Miami y Nueva York, el torneo define a los mejores del mundo. Manchester City defiende el título tras ganar en 2023. Los octavos de final comienzan el 28 de junio, con enfrentamientos como Palmeiras vs. Botafogo, prometiendo alta competencia global.