Villarreal vs. Real Madrid: Un duelo clave en la lucha por LaLiga

El Real Madrid visita al Villarreal con la misión de recuperar el liderato de LaLiga, mientras que el equipo local busca acercarse a la zona de Champions League.

El Real Madrid se enfrenta este sábado 16 de marzo al Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica, en la jornada 28 de LaLiga 2024/25. Con el impulso de haber clasificado a los cuartos de final de la Champions League, los merengues buscarán una victoria.

Por su parte, el Villarreal intentará seguir en la pelea por la zona de Champions , aprovechando su fortaleza como local.

Un Real Madrid motivado pero con desgaste

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega con la moral alta tras superar al Atlético de Madrid en un exigente partido de Champions League . Sin embargo, el desgaste físico podría jugar en su contra. Vinícius Júnior, quien no entrenó este viernes 14 de marzo, estuvo convocado, pero su presencia en el once inicial no está asegurada.

Los blancos tendrán que superar la ausencia de jugadores clave como Dani Carvajal, Éder Militão, Dani Ceballos, Jesús Vallejo y Ferland Mendy. . Ante esto, futbolistas como Lucas Vázquez, David Alaba, Fran García y Brahim Díaz podrían recibir minutos.

Villarreal busca reafirmarse en casa

El Villarreal llega tras una derrota dolorosa ante el Alavés (1-0), en un partido donde el rival terminó con nueve jugadores. A pesar del tropiezo, los de Marcelino García Toral venían de una racha positiva de seis encuentros sin perder (4 victorias y 2 empates), lo que los mantenía con opciones de alcanzar el cuarto puesto.

Para este partido, el equipo amarillo no podrá contar con Gerard Moreno, Ilias Akhomach y Kiko Femenía, bajas que reducen sus opciones en ataque. Sin embargo, confían en su fortaleza en casa, donde han sumado puntos en los últimos siete enfrentamientos ante el Real Madrid.

Historial y contexto del partido

El Real Madrid no gana en La Cerámica en LaLiga desde la temporada 2016/17, cuando Álvaro Morata selló la remontada en el minuto 83. Desde entonces, los blancos han encontrado dificultades en este estadio, acumulando una racha negativa que intentan cortar. Por otro lado, el Villarreal necesita sumar de a tres para seguir aspirando a los puestos europeos, ya que rivales directos como Betis y Athletic Club también están en la pelea.