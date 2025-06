Real Madrid va sin especulaciones este jueves ante el RB Salzburg, por el Mundial de Clubes 2025

Real Madrid y RB Salzburg se enfrentan este jueves, a las 20h00, en la tercera y última jornada del Mundial de Clubes, con el liderato del Grupo H en juego, y con ambos conjuntos en peligro de quedar eliminados si no ganan y sí lo hace el Al Hilal ante el ya condenado Pachuca, por lo que los madridistas no deben especular para no jugar con fuego.

El nuevo torneo de la FIFA sigue avanzando y comienzan a decidirse el futuro de los 32 equipos participantes. Ahora es turno del Real Madrid, que todavía tiene que certificar su presencia en los octavos de final, después de sumar un empate y un triunfo en los partidos anteriores. Un balance que obliga ahora a los pupilos de Xabi Alonso a no fallar ante el otro conjunto europeo del grupo, el Salzburg, también con 4 puntos.

Esta situación, con un Al Hilal saudí que suma solo dos puntos pero se enfrenta al ya eliminado Pachuca mexicano y, salvo sorpresa, sumará sus primeros 3 puntos para colocarse con 5 en el grupo, obliga al Real Madrid a, al menos, empatar ante los austriacos para no hacer las maletas a las primeras de cambio en el torneo.

Real Madrid no tiene todo asegurado

Además, marcar un gol, siempre y cuando al menos empate, le asegurará al club merengue avanzar como primera de grupo, por el ‘golaverage’. Mientras que si los blancos empatan 0-0 ante el Salzburg y el Al Hilal gana 3-1 a Pachuca, será el juego limpio el que decida en el empate con los saudíes, un factor en el que pierde el Real Madrid por dos tarjetas hasta el momento.

Y las sensaciones del Real Madrid, en el inicio de la ‘era Xabi Alonso’, han ido de menos a más, después de un estreno agridulce, que mejoró ante Pachuca, pese a contar con 10 hombres desde el minuto 7, con una mejoría considerable con balón, aunque con algunas complicaciones atrás que solventaron las grandes actuaciones de Dean Huijsen y el portero Thibaut Courtois, que realizó 10 paradas en la victoria por 3-1 sobre el equipo mexicano.

Ese primer triunfo del Madrid de Alonso estuvo marcado por el error de Asencio, pero también por cómo construyó el equipo el tolosarra tras la expulsión, con un Arda Güler clave en la creación y un Fede Valverde más liberado en tres cuartos, mientras Vinícius Júnior y el canterano Gonzalo García -titular en ambos encuentros- daban aire en ataque.

Surgió en medio de la duda

Con uno menos y el equipo ganando por 2-0, la entrada de Dani Ceballos y Luka Modric dio poso al equipo, por lo que no se descarta su presencia como titulares. Mientras que Rodrygo Goes ni disputó ni un minuto ante Pachuca y ve disminuido su protagonismo, incluso sin un Kylian Mbappé que sigue recuperándose de su grastroenteritis aguda, aunque ya realizó con el grupo parte del último entrenamiento.

El plan de Alonso deberá superar a un Salzburg al que ya se enfrentó en la primera fase de la Champions League, un duelo en el que Real Madrid logró una arrolladora victoria por 5-1, aunque el equipo actual se parece poco al que visitó el Bernabéu, con muchas novedades, sobre todo, en defensa. El equipo austriaco, que este curso ha perdido la hegemonía en la liga nacional, se refugiará en la velocidad de sus atacantes Nene Dorgeles y Samson Baidoo, y la potencia de Karim Onisiwo.

Ambos equipos deberán hacer frente, como en el resto del torneo, a temperaturas sobre los 30ºC, un inconveniente para ver frescura en el ritmo. En juego, además de los tres puntos y el pase, un buen montante de dinero en premio, ya que un triunfo permitirá sumar al club unos dos millones más, que pueden ser claves de cara al mercado veraniego.

Ficha técnica: posibles alineaciones

RB Salzburg: Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene, Bidstrup, Diabate, Gloukh; Baidoo y Onisiwo.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouameni, Valverde, Güler, Bellingham; Gonzalo Gracía y Vinícius.