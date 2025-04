Arsenal busca hacer historia contra un Real Madrid al borde de la eliminación de la Champions League

Real Madrid, máximo ganador de la UEFA Champions League con 15 títulos, recibe al Arsenal este miércoles 16 de abril en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro corresponde a la vuelta de los cuartos de final, tras caer 3-0 en el partido de ida en Londres. El conjunto español, vigente campeón, necesita una remontada histórica para avanzar a semifinales.

Solo una remontada hará que el conjunto español mantenga viva sus aspiraciones de lograr el título 16. Por otra parte, el Arsenal busca consolidar su ventaja y regresar a una semifinal europea tras 15 años. El encuentro, programado a las 14h00 (hora de Ecuador), pone al Real Madrid ante un reto sin precedentes. Nunca ha revertido una eliminatoria de Champions League tras perder por tres goles en la ida.

En el Emirates Stadium, la semana anterior, el Arsenal se impuso con un doblete de Declan Rice desde tiro libre y un gol de Mikel Merino. Los ingleses mostraron solidez defensiva y efectividad. Los Gunners, que no han recibido más de dos goles en un partido desde diciembre de 2023 (79 encuentros), llegan confiados en su capacidad para sellar la clasificación.

Real Madrid y Arsenal no darán el brazo a torcer

El Real Madrid, liderado por figuras como Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo, apuesta para lograr lo que parece imposible. Conocido como el “rey de las remontadas”, el club español ha protagonizado gestas memorables en el torneo. Sin embargo el sólido planteamiento del Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, representa un obstáculo formidable. Los ingleses tienen un historial favorable: en todas las eliminatorias de Champions donde ganaron la ida por tres goles, siempre avanzaron.

El ganador de esta serie enfrentará al París Saint-Germain (PSG) en semifinales. El elenco parisino, con el ecuatoriano Willian Pacho en la defensa, eliminó al Aston Villa. El PSG, junto al FC Barcelona (que dejó fuera al Borussia Dortmund), ya espera en la siguiente fase. Por otro lado, la otra semifinal de este miércoles 16 de abril se definirá entre Inter de Milán y Bayern Múnich, con los italianos liderando 2-1 tras el partido de ida.

El contexto de esta eliminatoria refleja el alto nivel competitivo de la Champions League 2025. El Real Madrid, que busca revalidar su corona, enfrenta no solo un desafío deportivo. También se enfrenta a la presión de su legado como el club más laureado del torneo. Sin embargo, su irregularidad en la ida, donde no logró generar peligro constante. Esto ha generado dudas sobre su capacidad para superar a un Arsenal que combina juventud, disciplina táctica y experiencia.

El Arsenal en un equipo compacto y ambicioso

El Santiago Bernabéu, un estadio icónico que ha sido testigo de noches épicas, será el escenario donde el Real Madrid intentará escribir otro capítulo en su historia. La afición madridista, conocida por su apoyo incondicional, espera que el equipo recupere su mejor versión para revertir el marcador. Por su parte, el Arsenal llega con la moral alta, respaldado por un proyecto deportivo que ha consolidado a los Gunners como contendientes serios en Europa.

La eliminatoria también destaca por el duelo táctico entre Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid con un historial envidiable en Champions, y Mikel Arteta, exjugador merengue que ha transformado al Arsenal en un equipo compacto y ambicioso. Este enfrentamiento añade un ingrediente adicional a un partido que promete intensidad y emoción.

El panorama de la Champions League 2025 muestra a clubes tradicionales y nuevas potencias luchando por el título. Mientras el PSG de Pacho y el Barcelona ya aseguraron su lugar en semifinales, el desenlace de esta llave entre Real Madrid y Arsenal definirá a un contendiente de peso. Para los españoles, es una cuestión de orgullo y tradición; para los ingleses, una oportunidad de marcar un hito en su resurgimiento europeo.