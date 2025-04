Real Madrid critica declaraciones de árbitros y amenaza con no jugar la final

Real Madrid C.F. emitió un comunicado este 25 de abril de 2025 en Sevilla, rechazando las declaraciones de los árbitros designados para la final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona, programada para el 26 de abril, a las 15h00, en el estadio La Cartuja, y exigiendo a la RFEF un cambio en la designación arbitral por presunta hostilidad.

El cuadro merengue ha desatado una controversia a menos de 24 horas de la final de la Copa del Rey 2025, que enfrentará al club blanco contra el FC Barcelona en el estadio La Cartuja de Sevilla. En un comunicado publicado en su página web, el club calificó como “inadmisibles” las manifestaciones públicas de los árbitros Ricardo de Burgos Bengoetxea, designado como árbitro principal, y Pablo González Fuertes, encargado del VAR, durante una rueda de prensa previa al partido. Según el club, estas declaraciones reflejan una “clara y manifiesta animadversión y hostilidad” hacia el Real Madrid.

El comunicado surge tras las declaraciones de los árbitros, quienes criticaron los videos difundidos por Real Madrid TV que cuestionan decisiones arbitrales. El club blanco decidió no participar en el entrenamiento oficial, la rueda de prensa previa ni los actos institucionales organizados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Además, según reportes de medios europeos Real Madrid no descarta no presentarse al partido si la RFEF no toma medidas respecto a la designación arbitral.

La polémica arbitral

La tensión entre el Real Madrid y la RFEF no es nueva. En febrero de 2025, el club presentó una queja formal ante la Federación y el Consejo Superior de Deportes (CSD) tras un partido contra el Espanyol, denunciando un “sistema arbitral viciado” por decisiones como un gol anulado a Vinícius Jr. y una tarjeta amarilla a Carlos Romero por una falta sobre Kylian Mbappé. El club exigió entonces la publicación de los audios del VAR, argumentando manipulación en las decisiones arbitrales.

La RFEF, en respuesta a las críticas actuales, confirmó que no cambiará a los árbitros designados para la final. La Federación defendió la integridad de sus oficiales y destacó su compromiso con la transparencia y la mejora del arbitraje.

El Real Madrid, en su comunicado, señaló que las declaraciones de los árbitros, realizadas “de manera premeditada” un día antes del partido, comprometen los principios de “imparcialidad, objetividad y justicia” que deberían regir un evento de la magnitud de la final de la Copa del Rey. El club espera que la RFEF adopte “medidas correspondientes” para proteger el prestigio de las instituciones involucradas.

Acciones del Real Madrid

En un gesto sin precedentes, el Real Madrid canceló su participación en los eventos oficiales previos al partido. Ni el entrenador Carlo Ancelotti ni el capitán Luka Modrić asistieron a la rueda de prensa programada, y el equipo no realizó el entrenamiento oficial en el estadio La Cartuja. Además, no se llevaron a cabo las fotos protocolares junto al FC Barcelona, rompiendo con la tradición de los actos institucionales previos a una final.

El club también solicitó formalmente la remoción de De Burgos Bengoetxea y González Fuertes, argumentando que sus declaraciones públicas demuestran una falta de imparcialidad. Sin embargo, la RFEF, según reportes, considera “inviable” cambiar a los árbitros a pocas horas del encuentro.

Preparativos para la final

A pesar de la controversia, el Real Madrid confirmó la convocatoria de Kylian Mbappé para el partido, según anunció Carlo Ancelotti. El equipo blanco busca conquistar el título que ya ganó en 2023 contra Osasuna, mientras que el FC Barcelona, con 31 trofeos, lidera el historial de la competición. Las finales de 2011 y 2014, ambas ganadas por el Real Madrid, añaden un contexto de rivalidad histórica al encuentro.

El estadio La Cartuja, con capacidad para más de 60,000 espectadores , espera un lleno total. La RFEF ha coordinado con ambos clubes la distribución de entradas, garantizando un reparto equitativo para los aficionados. El partido, además, será arbitrado bajo el escrutinio global, lo que intensifica la presión sobre los oficiales designados.

Reacciones y expectativas

La RFEF, liderada por Rafael Louzán, enfrenta un desafío para mantener la credibilidad del arbitraje español. La Federación emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la transparencia, pero no ha anunciado medidas específicas en respuesta a la queja del Real Madrid. Por su parte, el FC Barcelona no ha emitido declaraciones públicas sobre la controversia, enfocándose en los preparativos para el partido.

La final de la Copa del Rey 2025, conocida como “El Clásico”, sigue en el centro de la atención mundial, no solo por la rivalidad deportiva, sino ahora también por la disputa extradeportiva que amenaza con empañar el espectáculo.