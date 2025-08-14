COMUNIDAD POR USD 1
Reactivación del turismo en Esmeraldas genera $3 millones en el último feriado

El turismo se reactiva en Esmeraldas, con un gasto de 3 millones de dólares. El sector turístico recupera su dinamismo, liderando la economía provincial.
Durante el feriado del Primer Grito de Independencia, Esmeraldas se consolidó como el epicentro de la reactivación turística nacional, atrayendo a miles de visitantes y generando un impacto económico de 3 millones de dólares.

Este notable repunte, impulsado por una ocupación hotelera del 65%, marca un hito para la provincia, que por primera vez en años vive un auténtico resurgimiento del sector turístico.

Esmeraldas lidera la reactivación turística nacional

La provincia de Esmeraldas se posicionó como líder nacional en la reactivación turística durante el reciente feriado. El informe oficial del Ministerio de Turismo destaca un aumento del 19% en el gasto turístico a nivel nacional. Sin embargo, Esmeraldas sobresalió, registrando un gasto turístico de 3 millones de dólares, un claro indicador del creciente interés de los viajeros.

Este incremento demuestra el potencial de la provincia como destino principal. Se realizaron aproximadamente 54.000 viajes turísticos, lo que subraya la preferencia de los visitantes por la costa verde. El sector turístico en Esmeraldas experimenta una recuperación sólida y prometedora.

La ocupación hotelera supera expectativas

La ocupación hotelera en la provincia alcanzó un 65%, reflejando la alta demanda de alojamiento. Con una tarifa promedio de 98 dólares por habitación, el sector hotelero local vivió una temporada exitosa. Cada habitación fue ocupada por un promedio de 3,6 personas, lo que evidencia el atractivo de Esmeraldas para familias y grupos de amigos.

Estos datos confirman la capacidad de la provincia para recibir un gran número de turistas. La recuperación de la confianza de los visitantes es para el desarrollo continuo del sector.

Inversión y esfuerzos

Estas iniciativas han promovido la provincia como un destino seguro y atractivo. La reactivación del turismo en Esmeraldas beneficia directamente a la economía local. Además, genera empleo y oportunidades para los habitantes.

Los 3 millones de dólares de gasto turístico impactan positivamente en toda la cadena de valor, desde hoteles y restaurantes hasta pequeños comercios y artesanos. La provincia se reafirma como un destino con gran potencial de crecimiento.

Perspectivas a futuro para el turismo en Esmeraldas

Se espera que esta tendencia de crecimiento continúe en los próximos años. La reactivación del turismo en Esmeraldas sienta las bases para un desarrollo económico y social sostenido. Las autoridades planean seguir invirtiendo en infraestructura y promoción para atraer a más visitantes.

 

