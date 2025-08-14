COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Rahab Villacrés responde con firmeza a rumores que la vinculan con jugador de Emelec

La reportera deportiva, Rahab Villacrés, evita confirmar o desmentir la especulación y recalca que su vida privada no es debate público.
Rahab Villacrés responde con firmeza a rumores que la vinculan con jugador de Emelec
La periodista deportiva afirmó a varios medios que no daría declaraciones de su vida privada.
Rahab Villacrés responde con firmeza a rumores que la vinculan con jugador de Emelec
La periodista deportiva afirmó a varios medios que no daría declaraciones de su vida privada.

La periodista y exchica reality Rahab Villacrés vuelve a ocupar titulares, esta vez por un rumor que la relaciona sentimentalmente con Alexander González, futbolista del Club Sport Emelec. La especulación surgió tras la difusión de una fotografía en la que ambos aparecen en un centro de juegos infantiles en el norte de Guayaquil, imagen presentada en el programa Los hackers del espectáculo.

El equipo del espacio de farándula buscó la versión de Villacrés, pero su respuesta fue contundente. La presentadora Lissette Cedeño intentó obtener una declaración directa, sin éxito. “Yo no voy a hablar de mi vida privada”, expresó la reportera, visiblemente incómoda con la insistencia sobre el tema.

Ante la persistencia de la entrevistadora, Villacrés elevó el tono: “Cuando aprendan a tratar a las personas y den juicios de valor con realmente criterio, y no denigrando a la gente, yo voy a hablar. No voy a hablar absolutamente nada ahora, siento que me han faltado al respeto”.

Villacrés y su postura firme frente a la prensa de espectáculos

La situación escaló cuando otro periodista, esta vez de TC Televisión, la abordó para conocer su postura respecto a lo emitido en el programa. Villacrés reiteró su incomodidad: “Yo dije que no voy a hablar, si me siguen persiguiendo e insistiendo…”.

Aunque accedió a una breve conversación, dejó claro que no daría mayores detalles: “Mi vida privada es mi vida privada y no tengo ni siquiera por qué aclarar absolutamente nada”.

El medio EXTRA también intentó obtener su versión directa sobre la supuesta vinculación y saber si piensa emprender acciones legales, pero aún no hay respuesta.

Respuesta desde el programa que difundió la imagen

Aura Arce, panelista de Los hackers del espectáculo, dirigió un mensaje a la reportera Villacrés: “Existen especulaciones y, más aún, cuando hay una fotografía. Hay que ir detrás de los protagonistas, y eso lo sabes muy bien. Crear esta novela de que se conspira contra alguien está de más… Si no estás haciendo nada malo, ¿por qué enojarte? Nadie hizo nada malo”.

Más allá de los rumores: proyectos en puerta

Rahab Villacrés ha sido clara en más de una ocasión sobre su decisión de mantener su vida privada alejada del foco mediático. En paralelo, su carrera profesional parece estar en un buen momento. En una de sus publicaciones recientes en Instagram se la observa firmando lo que sería un nuevo contrato, acompañado de la frase: “Ahora sí, se vienen cositas. Atentos”.

La reportera, que antes de su trayectoria televisiva tuvo experiencia como jugadora de fútbol, mantiene así el hermetismo sobre su vida personal mientras proyecta nuevos retos en su vida laboral.

