Hace 1 mes
Espectáculos
Rafa Nadal y Mery Perelló dan la bienvenida a su segundo hijo, Miquel

El extenista Rafa Nadal y su esposa Mery Perelló celebran el nacimiento de su segundo hijo, Miquel, en Palma. Ambos abandonaron el hospital este sábado.
El pasado jueves 7 de agosto de 2025, el extenista español Rafa Nadal y su esposa Mery Perelló recibieron a su segundo hijo, según informaron diversos medios locales. El nacimiento se produjo en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, y la pareja abandonó el centro médico este sábado 9 de agosto, acompañada de familiares cercanos.

Un parto tranquilo y una recuperación favorable

A diferencia del nacimiento de su primogénito, Rafael, en el que se presentaron algunas complicaciones médicas para Mery Perelló, este segundo parto transcurrió de forma más estable y con una recuperación rápida, lo que permitió un regreso temprano al hogar familiar.

Durante la estancia en el hospital, el entorno del exdeportista mantuvo la discreción habitual, limitando las visitas al círculo más íntimo. No se han difundido imágenes oficiales del recién nacido, en línea con la política de privacidad de la pareja.

El nombre: un homenaje familiar

El nuevo miembro de la familia ha sido llamado Miquel, en honor al padre de Mery Perelló, quien falleció en abril de 2023 a los 63 años, tras una enfermedad prolongada. La elección del nombre representa un gesto personal y emotivo, con fuerte carga simbólica para la familia Perelló y para Nadal, quien ha mostrado cercanía y respeto hacia su suegro.

La noticia del nacimiento fue recibida con alegría en el entorno deportivo y mediático, aunque no se han emitido declaraciones oficiales por parte del matrimonio, que mantiene un perfil bajo en su vida privada, incluso después de la retirada del tenista.

Nadal: etapa familiar tras su retiro profesional

Desde su retiro del tenis profesional, anunciado oficialmente en 2024, Rafa Nadal ha optado por centrarse en su vida familiar y empresarial, incluyendo su labor en la Rafa Nadal Academy y proyectos vinculados a la promoción del deporte y la juventud.

Su rol como padre ha cobrado mayor protagonismo desde el nacimiento de su primer hijo en octubre de 2022, y este nuevo acontecimiento reafirma una etapa dedicada al ámbito personal.

A sus 39 años, Nadal es considerado uno de los mayores referentes del deporte español e internacional, con un legado de 22 títulos de Grand Slam, múltiples distinciones deportivas y una trayectoria reconocida por su ética, constancia y compromiso fuera de las pistas.

Privacidad y respeto en el entorno Nadal

Los medios de comunicación locales han informado del nacimiento con respeto a la privacidad que caracteriza al entorno del extenista, quien históricamente ha mantenido su vida personal al margen del foco mediático. Desde su matrimonio con Mery Perelló en 2019, la pareja ha priorizado la vida familiar en Mallorca, donde residen de forma habitual.

Se espera que, como en anteriores ocasiones, el anuncio del nacimiento se mantenga sin exposición pública inmediata del menor, en coherencia con las decisiones de privacidad tomadas desde el inicio de su relación.

