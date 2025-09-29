COMUNIDAD POR USD 1
Sirenas de alerta en Quito se someten a pruebas sonoras en Los Chillos y Tumbaco

El SAT de Quito se somete a pruebas sonoras y mantenimiento en Los Chillos y Tumbaco, fortaleciendo la seguridad ciudadana y la preparación ante emergencias naturales.
Sirenas de alerta en Quito se someten a pruebas sonoras en Los Chillos y Tumbaco
Sirenas de alerta en Quito se someten a pruebas sonoras en Los Chillos y Tumbaco
dparedes

Redacción ED.

Redacción ED.

El Municipio de Quito realiza pruebas sonoras del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en Los Chillos y Tumbaco, garantizando preparación y seguridad frente a emergencias del volcán Cotopaxi.

El Municipio de Quito inició el mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT) este 25 de septiembre de 2025, realizando pruebas sonoras en barrios de Los Chillos y Tumbaco. La acción busca asegurar la operatividad de las sirenas frente a eventuales emergencias del volcán Cotopaxi, protegiendo a la ciudadanía y manteniéndola informada.

Pruebas sonoras y zonas de cobertura

Inicialmente las pruebas se desarrollan en puntos estratégicos del Valle de Los Chillos y Tumbaco. Así como en el módulo principal del ECU 911, que coordina la respuesta ante emergencias.
>Durante la jornada, las sirenas sonarán en sectores como Playa Chica, Liceo Naval, Armenia, Guangopolo, Cununyaco y El Nacional, permitiendo verificar el alcance de las alertas y la correcta operatividad del sistema.

El mantenimiento incluye revisión técnica de las sirenas y ajustes de los equipos de comunicación. Se busca garantizar que todos los componentes respondan de manera eficiente ante cualquier eventualidad.

Posteriormente, las actividades se realizarán hasta el 26 de octubre, con horarios rotativos para abarcar todas las zonas del valle y detectar posibles fallas antes de una emergencia real.

Coordinación municipal y comunicación ciudadana

El Municipio de Quito enfatiza la importancia de que la comunidad se mantenga informada a través de sus canales oficiales para recibir avisos oportunos sobre las pruebas y el estado del SAT.
La coordinación se realiza entre la Administración Zonal Los Chillos y la Administración Zonal Tumbaco, asegurando cobertura y respuesta inmediata en toda el área intervenida.

Por lo tanto, el Sistema de Alerta Temprana fue diseñado para informar a la población sobre eventos volcánicos, sismos o emergencias naturales. Esto para permitir una evacuación organizada y la protección de vidas y bienes.

Además de las pruebas sonoras, se verifican los sistemas de comunicación que envían alertas a dispositivos móviles y emisoras locales. Esto para asegurar que la señal llegue a la mayor cantidad de personas posible.

Impacto y relevancia del SAT en Quito

El SAT ha demostrado ser un instrumento clave en la gestión de riesgos en la ciudad, fortaleciendo la preparación de la población ante fenómenos naturales. Las pruebas periódicas garantizan que los equipos funcionen correctamente, minimizando riesgos y asegurando tiempos de respuesta eficientes.

Sin embargo, la participación de la comunidad es esencial. Vecinos y centros educativos son informados con antelación sobre las pruebas para evitar confusión y asegurar que las actividades de emergencia sean comprendidas y respetadas.

