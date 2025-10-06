Operativos en Tumbaco y Los Chillos dejaron 11 clausuras, 5 detenidos y 4 armas de fuego decomisadas

El Municipio de Quito, con apoyo policial y militar, ejecutó operativos nocturnos que dejaron clausuras, detenidos y armas decomisadas en los valles orientales.

El Municipio de Quito, junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, realizó entre el 3 y 5 de octubre varios operativos interinstitucionales. Las acciones se desarrollaron en bares, discotecas y centros de tolerancia ubicados en Tumbaco y Los Chillos, con el fin de prevenir delitos y mantener el orden público.

Resultados de los operativos de control

Participaron 200 efectivos del Municipio, la Policía y las Fuerzas Armadas. Las acciones dejaron 11 clausuras, 5 detenidos y 4 armas de fuego decomisadas.

Entre el armamento incautado se encontraron una artesanal, un arma tipo semifusil y dos pistolas calibre 9 milímetros. También se incautaron 125 gramos de droga, dos celulares y un vehículo.

Las autoridades emitieron nueve sanciones de tránsito y dos sanciones administrativas. En total, 24 personas sin documentos fueron identificadas durante las verificaciones de identidad.

Además, los agentes destruyeron 42 jabas de cerveza, 11 botellas de licor artesanal, 50 cajetillas de cigarrillos de contrabando y un galón de alcohol sin registro sanitario.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal #QuitoEnControl, que mantiene inspecciones permanentes en zonas de alta actividad nocturna del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

En las últimas semanas se efectuaron 50 clausuras adicionales en las administraciones zonales Quitumbe, Eloy Alfaro, La Delicia, Calderón y Eugenio Espejo, según reportes oficiales.

Intervenciones focalizadas en Tumbaco

En la parroquia de Pifo, perteneciente a Tumbaco, se desarrolló uno de los operativos más intensos del fin de semana. Las autoridades clausuraron cinco locales, varios de ellos clandestinos.

Durante las inspecciones se incautaron 125 gramos de sustancias ilícitas y dos armas de fuego, entre ellas una artesanal y un semifusil. También se confiscaron dos celulares como evidencia.

Las intervenciones permitieron detener a cuatro personas. Un ciudadano extranjero fue arrestado por porte ilegal de armas. Otro detenido tenía drogas en su poder, mientras que el tercero conducía en estado etílico. El cuarto presentaba una boleta de apremio.

Los agentes identificaron tres ciudadanos indocumentados. Además, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) retuvo un vehículo y emitió cuatro citaciones por infracciones viales.

Estas acciones fortalecen el control de la movilidad y la seguridad en los valles orientales de Quito, donde se registran actividades nocturnas de alto flujo.

Controles en el Valle de Los Chillos

En el Valle de Los Chillos, la Intendencia de Policía y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecutaron cinco clausuras de establecimientos con Licencia LUAE categoría 3.

Estos locales son considerados de alto riesgo debido a la gran afluencia de personas y el consumo de alcohol. En el lugar se decomisaron dos armas de fuego adicionales.

La AMC también aplicó una sanción administrativa y cinco sanciones de tránsito a conductores que dieron positivo en pruebas de alcoholemia.

Algunos locales operaban sin los permisos correspondientes y fueron cerrados de inmediato. Otros se mantienen bajo seguimiento dentro del plan de control progresivo.

Las inspecciones buscan garantizar condiciones seguras y prevenir delitos en las zonas donde se concentran las actividades de entretenimiento nocturno.

Acción conjunta por la seguridad ciudadana

La secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, enfatizó que ningún establecimiento está por encima de la ley. Dijo que cada clausura recupera el orden y la confianza ciudadana.

Destacó que el trabajo coordinado entre Municipio, Fuerzas Armadas y Policía Nacional demuestra que la articulación institucional protege a Quito.

El supervisor de la AMC, Gustavo Chiriboga, señaló que las operaciones tienen carácter disuasivo. Añadió que algunos locales no cumplían normas de seguridad y operaban en condiciones insalubres.

Chiriboga indicó que la vigilancia continuará en todos los sectores del DMQ. “Cada clausura demuestra que Quito exige respeto”, afirmó.

Durante los operativos también se verificaron armas, explosivos, motocicletas y vehículos, con el fin de detectar irregularidades y reforzar la seguridad vial.

Plan sostenido de prevención y control

Los operativos forman parte de un plan integral de prevención y disuasión. Está liderado por el Municipio de Quito con apoyo de la AMT, AMC, Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y Cuerpo de Bomberos.

Estas instituciones trabajan de forma conjunta con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Su objetivo principal es anticipar riesgos y garantizar espacios seguros para los ciudadanos.

El plan se enmarca en la política de seguridad integral del Municipio, que busca reducir delitos y fortalecer la convivencia pacífica en el Distrito.

Quito mantiene así una estrategia permanente de presencia institucional, control territorial y protección comunitaria.