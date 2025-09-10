Machachi entra al mapa gastronómico del Ecuador con su Mercado Central

El Mercado Central de Machachi fue declarado oficialmente Mercado Gastronómico del Ecuador el 8 de septiembre, en un evento que reunió autoridades locales, comerciantes y turistas, gracias al impulso del Gobierno Nacional y la gestión del GAD Municipal de Mejía, consolidando la ciudad como referente gastronómico y turístico.

Reconocimiento oficial y compromiso local

La declaratoria de Machachi como Mercado Gastronómico representa un paso importante para el turismo y la economía local. El GAD Municipal de Mejía cumplió con la modernización de la infraestructura del mercado, garantizando espacios adecuados para la atención de visitantes y la seguridad alimentaria.

Además, 35 comerciantes del área de comidas participaron en procesos de capacitación, mejorando sus habilidades en atención al cliente y presentación de productos. Este esfuerzo busca elevar la experiencia de quienes visitan Machachi y fortalecer la oferta turística de la región.

Patricio Villagómez, del Viceministerio de Turismo, destacó la importancia de estos espacios para dinamizar la economía local y preservar la identidad gastronómica del país. Según Villagómez, iniciativas como esta fomentan la integración de comunidades y promueven la cultura culinaria ecuatoriana.

Cultura, sabor y tradiciones

El evento de declaratoria incluyó música, danza y expresiones culturales propias de Machachi. Los comerciantes recibieron nueva indumentaria para identificarse como representantes del programa Mercados Gastronómicos del Ecuador, reforzando el orgullo por su tradición culinaria.

Wilson Rodríguez, alcalde de Mejía, reafirmó su compromiso de continuar apoyando el turismo y la gastronomía local, señalando que el cantón tiene potencial para convertirse en un destino de referencia nacional. Rodríguez enfatizó que la declaratoria no solo reconoce a los comerciantes, sino que también proyecta a Machachi como un destino turístico integral.

Con este reconocimiento, la ciudad se suma a la red de mercados que promueven el turismo comunitario, facilitando encuentros entre visitantes y productores locales, y fomentando la conservación de recetas y costumbres tradicionales.

Impacto en el turismo y la economía

La incorporación de Machachi al programa de Mercados Gastronómicos del Ecuador tiene beneficios concretos para la economía local, ya que incrementa el flujo de turistas y mejora la visibilidad del cantón Mejía a nivel nacional.

Este tipo de iniciativas también promueve la capacidad empresarial de los comerciantes, quienes ahora cuentan con respaldo institucional para innovar en sus productos y servicios. Además, fortalece la marca país, destacando la diversidad culinaria y los atractivos culturales de Ecuador.

El Mercado Central de Machachi se proyecta como un punto de encuentro entre cultura, sabor e identidad, consolidándose como un espacio donde residentes y turistas pueden disfrutar de experiencias auténticas y de calidad.