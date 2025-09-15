AMT retoma sistema de citas para transferencia de dominio desde el 15 de septiembre

La AMT de Quito retoma desde el 15 de septiembre el sistema de citas para transferencia de dominio tras atender más de 5.000 trámites represados en dos semanas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que desde este lunes 15 de septiembre de 2025 se restablece el sistema de citas en línea para la transferencia de dominio vehicular en Quito. La medida llega tras un proceso de atención intensiva, entre el 1 y el 12 de septiembre, que permitió resolver más de 5.000 trámites represados.

Retorno al agendamiento en línea

La AMT indicó que el proceso vuelve a gestionarse mediante la página oficial www.amt.gob.ec, donde los usuarios deben reservar el turno correspondiente.

Este ajuste se da luego de implementar nuevos mecanismos de seguridad informática en el sistema operativo, con el fin de proteger la información de los usuarios y evitar fraudes documentales.

La entidad recordó que la atención sin cita fue una medida temporal para reducir la acumulación de solicitudes pendientes que generaban demoras en la gestión de documentos.

Requisitos obligatorios para el trámite

El nuevo propietario del vehículo tiene un plazo de 30 días, contados desde la firma del contrato de compraventa, para efectuar la transferencia de dominio.

Antes de acudir a la cita, el ciudadano debe presentar:

Contrato de compra y venta notarizado.

Pago del 1 % por transferencia de dominio.

Cancelación de valores pendientes con SRI, ANT, AMT y Prefectura de Pichincha.

Revisión técnica vehicular aprobada en el año en curso.

Además, es necesario generar dos órdenes de pago en la web institucional: USD 22 por duplicado de matrícula y USD 7 por transferencia de dominio. Estos valores deben cancelarse en el Banco del Pacífico.

Servicios en el Mega Balcón Bicentenario

La AMT destacó que el Mega Balcón de Servicios Bicentenario concentra gran parte de los trámites relacionados con matriculación y transferencia vehicular. Este espacio fue diseñado para centralizar la atención y reducir tiempos de espera de los ciudadanos.

En la última jornada de atención sin cita, se reportó un alto flujo de usuarios, lo que confirma la necesidad de mantener un sistema ordenado de agendamiento.

Con la reactivación de las citas en línea, la institución espera optimizar los tiempos y garantizar un proceso más ágil y seguro para quienes realizan la compra o venta de vehículos en la capital.

Importancia de cumplir con los plazos

La AMT reiteró que incumplir el plazo de 30 días para la transferencia de dominio puede acarrear sanciones. Además de complicaciones legales para el propietario del automotor.

Además, destacó que el trámite oportuno evita inconvenientes con futuras obligaciones tributarias, responsabilidades en accidentes de tránsito o problemas en procesos de revisión vehicular.

El organismo recomienda a los ciudadanos agendar su cita con anticipación. Además de cumplir con todos los requisitos y realizar los pagos correspondientes antes de asistir al turno asignado.