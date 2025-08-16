COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Quito

Quito: Policía Nacional neutraliza a un sujeto armado tras operativo desarrollado en el Distrito Calderón

La Policía Nacional neutralizó a un sujeto armado en Calderón, Quito. El operativo respondió a un robo reportado al ECU 911.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Quito: Policía Nacional neutraliza a un sujeto armado tras operativo desarrollado en el Distrito Calderón
Sujeto siendo neutralizado por la Policía tras un operativo en el Distrito Calderón de Quito. Foto: Policía Nacional @PoliciaEcuador
Quito: Policía Nacional neutraliza a un sujeto armado tras operativo desarrollado en el Distrito Calderón
Sujeto siendo neutralizado por la Policía tras un operativo en el Distrito Calderón de Quito. Foto: Policía Nacional @PoliciaEcuador

Redacción

Redacción ED.

Como Roberto O. fue identificado un sujeto que fue neutralizado por agentes de la Policía Nacional, en Quito, específicamente en el Distrito Calderón. El Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) neutralizó a un sujeto mediante el uso legítimo de la fuerza. La operación comenzó tras una alerta del ECU 911 sobre un robo en proceso. Una víctima reportó por teléfono que un individuo ingresó a su domicilio. Los hechos ocurrieron en la mañana, según informó la Policía.

Agentes del GOM llegaron rápidamente al lugar. Visualizaron al sospechoso, identificado como , quien huyó al notar la presencia policial. 

Persecución y amenaza armada

El sospechoso, Roberto O., escapó a toda velocidad e invadió varias propiedades privadas durante su huida. Los agentes iniciaron una persecución inmediata. En el trayecto, el individuo mostró un objeto similar a un arma de fuego y apuntó contra los policías. La acción representó una amenaza inminente para los uniformados. Un agente respondió con el uso legítimo de la fuerza, neutralizando al sospechoso. La Policía recuperó una arma de fuego como evidencia.

La intervención del GOM evitó el robo y protegió la seguridad de los ciudadanos. La víctima, quien alertó al ECU 911, no reportó lesiones. La Policía trasladó al sospechoso a una unidad judicial para los procedimientos legales correspondientes. Las autoridades confirmaron que el operativo se ejecutó con rapidez y eficacia.

Evidencias y procedimientos legales

Tras neutralizar al sospechoso, los agentes incautaron una arma de fuego como principal indicio. La Policía no reportó más objetos decomisados. El sujeto, Roberto O., enfrenta cargos por robo y portación ilegal de arma. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si el individuo tiene antecedentes penales. El caso está ahora en manos de la Fiscalía para su procesamiento.

La operación en Calderón refleja el trabajo constante de la Policía Nacional en zonas urbanas. El Distrito Calderón, al norte de Quito, es un área donde los robos domiciliarios son recurrentes. La intervención del GOM evitó un delito mayor y reforzó la confianza ciudadana en las fuerzas del orden.

Respuesta inmediata en Quito

En un comunicado, destacó que actúa dentro del marco de la ley y respeta los derechos humanos. El uso de la fuerza se justificó por la amenaza directa del sospechoso. La institución subrayó que su prioridad es salvaguardar la integridad de la comunidad.

El ECU 911 jugó un rol clave al coordinar la respuesta policial. La alerta telefónica permitió una acción inmediata. La Policía enfatizó que el GOM está entrenado para manejar situaciones de alto riesgo. (MV).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Barcelona inicia la defensa de LaLiga con un 3-0 ante Mallorca

Fressia Villacreses denunció a los jueces que la sentenciaron a un año de presión

Roberto Luque asume una nueva función por decreto de Noboa, ¿cuáles han sido sus otros cargos en el Gobierno?

Distrito Manta registra tres enfrentamientos de Policías con delincuentes armados en 24 horas

PSG inicia la defensa de la Ligue 1 ante Nantes con el ecuatoriano Willian Pacho

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Barcelona inicia la defensa de LaLiga con un 3-0 ante Mallorca

Fressia Villacreses denunció a los jueces que la sentenciaron a un año de presión

Roberto Luque asume una nueva función por decreto de Noboa, ¿cuáles han sido sus otros cargos en el Gobierno?

Distrito Manta registra tres enfrentamientos de Policías con delincuentes armados en 24 horas

PSG inicia la defensa de la Ligue 1 ante Nantes con el ecuatoriano Willian Pacho

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Barcelona inicia la defensa de LaLiga con un 3-0 ante Mallorca

Fressia Villacreses denunció a los jueces que la sentenciaron a un año de presión

Roberto Luque asume una nueva función por decreto de Noboa, ¿cuáles han sido sus otros cargos en el Gobierno?

Distrito Manta registra tres enfrentamientos de Policías con delincuentes armados en 24 horas

PSG inicia la defensa de la Ligue 1 ante Nantes con el ecuatoriano Willian Pacho

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO