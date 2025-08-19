COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Quito
Sociedad

Quito acoge el mayor evento de café para destacar al Chocó Andino

Quito se alista para la primera edición de la 'Expo Café 2025', un evento clave para impulsar el desarrollo económico y el orgullo local.
Quito se prepara para la primera edición de la ‘Expo Café de Quito 2025’, un evento que busca consolidar el ‘Café de Quito’ como símbolo de identidad y desarrollo económico sostenible.

El sábado 20 de septiembre, la Plaza Quinde, en el sector de La Mariscal, será el escenario de una jornada que reunirá a productores, empresarios y amantes del café. El evento, que se extenderá de 10:00 a 18:00, ofrecerá concursos, degustaciones y ruedas de negocio para fortalecer la cadena productiva local.

La ‘Expo Café de Quito 2025’ nace como una iniciativa del Municipio de Quito para dinamizar la economía de la ciudad. El evento tiene como principal objetivo fortalecer toda la cadena productiva del café en la capital, desde los productores hasta los compradores.

Además, busca revitalizar la zona de La Mariscal atrayendo a más actores, inversión y un mayor dinamismo. Este encuentro presenta al ‘Café de Quito’ como un producto que genera orgullo local, impulsando relaciones comerciales sólidas entre los diferentes agentes del sector.

Foco en la calidad y los negocios

Durante la jornada se realizarán concursos de alta competitividad como ‘Barista Quiteño 2025’ y ‘Taza Quiteña’. También se llevará a cabo la ‘Cata Café de Quito’, que demostrará las características y la calidad del café que se cultiva en la capital ecuatoriana. Los asistentes también disfrutarán de shows artísticos y degustaciones.

Este evento atrae a caficultores, emprendedores, empresarios y al público general interesado en la cultura del café. Las ruedas de negocios que se desarrollarán durante el día impulsarán la interacción y el comercio entre los participantes.

El café como motor de desarrollo sostenible

El ‘Café de Quito’ es el resultado del trabajo de productores en la reserva de biósfera del Chocó Andino. Este territorio, a más de 1.300 metros de altura, es una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. La marca nació como una apuesta colectiva por la sostenibilidad y el comercio justo.

Este café representa una forma de entender el desarrollo en armonía con la naturaleza, mejorando la calidad de vida de cientos de familias que viven en la zona. El evento destaca el esfuerzo de estos productores y su contribución a la economía local.

Un evento para la reactivación económica

La Expo Café de Quito 2025 concentra los esfuerzos de varias entidades municipales para impulsar la actividad económica. El fortalecimiento de la cadena productiva cafetera de Quito es un paso importante para atraer nuevos actores e inversión.

Este evento busca, en última instancia, devolver a La Mariscal su papel como un eje vibrante en el corazón de la ciudad. La iniciativa subraya el compromiso de la ciudad con la reactivación y el desarrollo sostenible, usando el café como su principal herramienta.

