Quinta fecha del torneo provincial de ascenso en Manabí arranca este viernes

Inicio con Porto City vs. Politécnico

La jornada comienza el viernes a las 10h00 en el estadio Reales Tamarindos, con el enfrentamiento entre Porto City FC (5 puntos) y Politécnico de Calceta (8 puntos). Este duelo del Grupo D promete intensidad, ya que ambos clubes buscan escalar posiciones. Porto City, local en Portoviejo, intentará aprovechar su condición frente a un Politécnico que llega con mejor rendimiento tras golear en la fecha anterior.

El sábado, la atención se centra en el Grupo A, donde Grecia de Chone, líder con 12 puntos y campaña perfecta, enfrenta a Liga Deportiva Universitaria de El Carmen (9 puntos) a las 11h00 en Chone. Este partido definirá el liderato del grupo, ya que una victoria de LDU El Carmen podría igualar la tabla. Grecia ha anotado 10 goles y no ha recibido ninguno, mientras que LDU El Carmen busca sorprender.

En otro encuentro del Grupo A, Ciudad de Pedernales, sin puntos, recibe a Indeco (3 puntos) el sábado a las 16h00. Pedernales necesita sumar para salir del fondo de la tabla, mientras que Indeco busca su segunda victoria.

Duelos clave en el Grupo B

En el Grupo B, Juventud Italiana de Manta, líder invicto con 15 goles a favor y ninguno en contra, visita a Portoviejo FC (2 puntos) el sábado a las 10h00 en el Reales Tamarindos. Portoviejo FC, con dos empates y dos derrotas, enfrenta un desafío ante el sólido líder mantense. Por su parte, Santa Ana FC (2 puntos) recibe a Cristo Rey (4 puntos) el sábado a las 16h00 en el estadio Baltazar Guevara, en un choque que podría mover la parte baja de la tabla.

Grupo C y D en acción en quinta fecha

En el Grupo C, New Porto FC, líder con 10 puntos, enfrenta a Peñarol de Chone el domingo a las 10h00 en el complejo de Fredy Navia. New Porto busca mantener su ventaja, mientras Peñarol intentará dar la sorpresa. En el Grupo D, Atlético Manabí, líder con campaña sólida, se mide ante Jipijapa FC el sábado a las 16h00 en el estadio Arturo Zavala Ramírez. Este duelo es crucial para ambos en la lucha por los primeros lugares.

Torneo en Manabí

El Campeonato Provincial de Segunda Categoría de Manabí 2025, organizado por la Asociación de Fútbol de Manabí (AFM), cuenta con 24 equipos divididos en cuatro grupos. Los tres mejores equipos de cada grupo accederán a la otra fase. El campeón provincial asegura un cupo en la Copa Ecuador 2025.

El domingo, Liga de Portoviejo (9 puntos), que perdió el invicto ante Grecia, cierra la fecha ante Germud FC a las 15h00 en el Reales Tamarindos. Este partido es clave para que la “Capira” recupere terreno en el Grupo A. La jornada promete emociones en la carrera por el ascenso.

Programación de la jornada 5

Viernes 30 de mayo de 2025

Reales Tamarindos (Portoviejo)

10h00: Porto City vs. Politécnico

Sábado 1 de junio

Reales Tamarindos (Portoviejo)

10h00: Portoviejo FC vs. Juventud Italiana

Estadio: Sozón Pazpal (El Carmen)

11h00: LDU El Carmen vs. Grecia

Escenario: San Lorenzo (San Lorenzo)

11h00: Exapromo Costa vs. Los Azules

Estadio: Colisa (Jaramijó)

15h00: La Paz vs. Halley Divino Niño

Maximino Puertas (Pedernales)

16h00: Ciudad de Pedernales vs. Indeco FC

Baltazar Guevara (Santa Ana)

16h00: Santa Ana vs. Cristo Rey

Estadio: Homero Andrade (Chone)

16h00: Atlético Chone vs. Leones de Junín

Arturo Zavala Ramírez (Jipijapa)

16h00: Jipijapa FC vs. Atlético Manabí

Domingo 1 de junio

Complejo Fredy Navia (Portoviejo)

10h00: New Porto vs. Peñarol

Reales Tamarindos (Portoviejo)

15h00: Liga de Portoviejo vs. Germud

Estadio: Juan Manuel Álava (Calceta)

15h45: Magaly Masson vs. 11 de Mayo