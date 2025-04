¿Quiénes eran los seres queridos que Alejandro Sanz perdió en Jet Set?

Alejandro Sanz tiene a sus fans con el corazón en la mano. Este 10 de abril de 2025, el cantante usó su Instagram para soltar un mensaje que duele leer. Dos personas de su círculo más íntimo, Eduardo Grullón y Johanna Rodríguez, murieron en el derrumbe de la discoteca Jet Set en Santo Domingo. “En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre Eduardo, comadre Johanna, solo nombrarlos duele”, escribió, dejando claro que aunque no eran familia de sangre, lo eran de alma.

El post viene con fotos que te aprietan el pecho: escapadas a la playa, días de gym y videollamadas con risas. “Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan, que gritan de rabia sin llegar a entender nada”, agregó Sanz, y luego lanzó una promesa que pega duro: “Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos los segundos son importantes. Os quiero”. Esas palabras ya tienen a sus seguidores mandándole amor a full.

Horas después, Alejandro volvió a sus historias de Instagram con más dolor. “Mi corazón está lleno de incertidumbre. No lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero”, dijo, mostrando lo devastado que está. También mandó un grito solidario: “República Dominicana, estoy con ustedes, fuertemente”. El Jet Set se vino abajo y se llevó vidas, dejando a cientos en shock, y Sanz no se queda callado.

Una pérdida que cala hondo en el corazón de Alejandro Sanz

El derrumbe del Jet Set no es un caso aislado. En Dominicana, tragedias así han golpeado antes, como el colapso de un edificio en La Vega en 2021. Esta vez, la discoteca se llevó a Eduardo y Johanna, parte del clan elegido de Sanz. Él los veía como compadres, y esas fotos lo prueban: eran su gente, su refugio.

Alejandro Sanz suele llenarnos con hits como Amiga mía, pero este abril toca fibras distintas. El Jet Set marcó un antes y un después, y él no tiene problema en mostrarlo. Entre el duelo y la fortaleza, su mensaje es claro: cada segundo cuenta. Así que, si lo sigues, prepárate para mandarle unas bonitas palabras, porque las está necesitando.