¿Quién es Katty Hurtado, madre de Michael Morales y su principal apoyo?

La noche del sábado 17 de mayo de 2025, el ecuatoriano Michael Morales venció a Gilbert Burns en la pelea estelar de la UFC Vegas 106, en Estados Unidos.

Tras su victoria, lo primero que hizo el tricolor de 25 años fue expresar un conmovedor mensaje para su madre, Katty Hurtado, quien lo acompañó desde las gradas del T-Mobile Arena.

«Mamá, esta victoria es para ti. Te la dedico de todo corazón, espero estés orgullosa de mí. Estamos logrando muchas cosas, nos vamos a Ecuador con la victoria. Estoy agradecido de ser tu hijo, te amo», dijo Morales.

¿Quién es la mamá de Michael Morales?

En redes sociales se viralizó rápidamente la dedicatoria del luchador oriundo de Pasaje. Además, se compartieron varios videos de Hurtado, donde se grita emocionada por el logro de su retoño. Incluso, en otra grabación se la ve celebrando con su hijo, soltado algunos insultos desde la euforia. Tal era la emoción de Hurtado que la propia UFC dedicó una cámara exclusiva para seguirla desde las gradas.

Hurtado es una exjudoca y entrenadora en la Federación Deportiva de El Oro, que ha ganado notoriedad en redes sociales por la forma en que alienta a Morales. «Dale chu… de tu madre, yo parí un macho con huevos, bien arre…», dijo la mujer hace tres años previo a una pelea, y dicho audio se sigue viralizando hasta la actualidad cada vez que Morales tiene un nuevo evento por la UFC.

La mujer tiene otros dos hijos, que también se inclinaron por el deporte: Víctor (20) es peleador como Michael, mientras que Allan (23) es futbolista.

Una herencia deportiva

Katty Hurtado también aconseja a su hijo en su carrera como peleador, teniendo como base su experiencia en el judo. Ella le brinda su lectura crítica y lo aconseja en los aspectos a mejorar.

“Yo siempre estuve ahí apoyándolo a veces me llegaba todo moreteado y ahí tenía ver cómo ayudaba a solucionarlo. Toda la vida ha estado ahí, incluso he estado empujándolo porque habían ocasiones en las que ya no quería seguir entrenando o se sentía derrotado, cansado, pero ahí estaba yo alentándolo a seguir”, dijo Hurtado a El Comercio

Michael Morales es muy unido a su mamá

A través de redes sociales, Michael Morales también compartió varias fotos y videos junto a su mamá, quien por primera vez asistió a una de sus peleas por UFC. «Eres mi mundo entero mi reina», escribió junto al video de la dedicatoria de su victoria.

En varias oportunidades, el luchador ha destacado la importancia que tiene su madre dentro de su vida. De hecho, en una reciente entrevista con UFC, se le preguntó qué le daba «vergüenza admitir que no sabes hacer». A lo que respondió: «Ya como adulto, no me dejan dormir con mi mami«, destacando su cercanía a ella.

El triunfo del tricolor

El combate tuvo una duración inferior a los cinco minutos. Michael Morales, apodado «La Araña», impuso su ritmo desde el inicio. Después de neutralizar un intento de derribo por parte de Burns, el ecuatoriano logró invertir la posición y conectó una poderosa combinación que obligó al árbitro a detener el combate por nocaut técnico en el primer asalto.

Con esta victoria, Morales reafirma su condición de prospecto en ascenso dentro de la división wélter, una de las más competitivas de la UFC. Esta es su quinta victoria consecutiva en la organización, lo que ha llevado a los analistas a considerarlo un serio aspirante a peleas titulares en el corto plazo.