¿Quién es Ana María Pesantes? Conoce a la nueva embajadora de Ecuador en Francia con visión en equidad

El presidente Daniel Noboa nombró a Ana María Pesantes Salazar como la nueva Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Ecuador ante la República Francesa.
La funcionaria señaló que asume este importante cargo con un profundo sentido de honor y responsabilidad. “Agradezco al presidente Daniel Noboa por su confianza, asumo con profundo honor esta representación ante la República Francesa, consciente del momento histórico que vive nuestro país por un nuevo Ecuador”, afirmó Ana María Pesantes Salazar tras su designación.
Ana María Pesantes: trayectoria de liderazgo en el servicio público
La nueva embajadora llega a París con una sólida trayectoria en liderazgo público, articulación multisectorial y diplomacia técnica. Ana María Pesantes Salazar colaboró activamente con el presidente Noboa durante su tiempo en la Asamblea Nacional (2021-2023), impulsando reformas cruciales sobre equidad, productividad, innovación, emprendimiento y desarrollo económico. De hecho, su trabajo ha estado siempre orientado a construir un país más justo.
Administradora de profesión, también posee estudios avanzados en Administración Pública y Privada. Suma a su experiencia posgrados en Marketing Estratégico y Políticas Públicas. Antes de su nombramiento, se desempeñaba como Secretaria Técnica de la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) Ecuador, un proyecto impulsado por el Gobierno Nacional en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Foro Económico Mundial (WEF), lo que evidencia su experiencia con organismos internacionales.
Impulsora de la Economía Violeta
Ana María Pesantes Salazar también es reconocida como una de las principales impulsoras de la nueva generación de políticas transformadoras en América Latina. Como coautora del modelo nacional de Economía Violeta, lideró la aprobación de la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta en 2023. Esta legislación, la primera de su tipo en la región, busca cerrar brechas estructurales y visibilizar el importante aporte económico de las mujeres en los diferentes sectores productivos, lo cual subraya su compromiso con la equidad.
Su trabajo con organismos multilaterales como ONU Mujeres, BID, AFD y el Foro Económico Mundial le otorga una visión global. Además, su reconocimiento como LinkedIn Top Voice en Equidad de Género 2023 reafirma su posición como una líder de opinión en temas de inclusión.
Ejes de la gestión en París
La gestión de la Embajada de Ecuador en París tendrá ejes prioritarios durante el mandato de Pesantes. Promoverán alianzas en cooperación académica, científica y tecnológica, buscando el intercambio de conocimientos y la innovación. Atraerán inversiones sostenibles y con alto impacto social, apuntando a proyectos que beneficien directamente a la población.
Asimismo, Ana María Pesantes Salazar proyectará el talento ecuatoriano en industrias creativas, culturales y de innovación. Impulsará el liderazgo de las mujeres ecuatorianas en la diplomacia, reforzando su participación en el ámbito internacional. Finalmente, fortalecerá los vínculos con la comunidad ecuatoriana residente en Francia, un pilar fundamental de la presencia del país en Europa.