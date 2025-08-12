¿Quién era Carlos Alexander Tinizaray Obelencio, joven con quien secuestradores jugaron a la ruleta rusa y lo mataron en Los Ríos?

La vida de Carlos Alexander Tinizaray Obelencio terminó durante un “juego” mortal, en el cual él no decidió participar, pues mientras estaba en cautiverio durante un secuestro, sus verdugos decidieron jugar con su existencia. A él y a otros seis integrantes de su familia, los sorprendieron delincuentes que los contactaron con engaños para un trabajo. Sin embargo, terminaron secuestrados en el cantón Mocache, provincia de Los Ríos.

De acuerdo a relatos de los familiares de Carlos Alexander Tinizaray Obelencio, de 19 años de edad, a ellos los contactaron para transportar una maquinaria pesada. Ellos aceptaron el trabajo y se dirigían a la cantón El Empalme, Guayas, pero los abordaron delincuentes que se movilizaban en dos automotores, de acuerdo a la Policía.

A ellos los condujeron a una zona rural del cantón Mocache, provincia de Los Ríos y en este sitio vivieron una pesadilla; pues con Carlos Alexander Tinizaray Obelencio, los secuestradores se pusieron a jugar a la “ruleta rusa“, lo cual consiste en dejar en un revólver una sola bala y la vida se pone en juego y se la deja a la suerte. En este caso, los secuestradores jugaron con la vida del joven y, finalmente, uno de los secuestradores presionó el gatillo con el cual terminó con la existencia de Carlos Alexander Tinizaray Obelencio.

Carlos Alexander Tinizaray Obelencio vivía en Tantzaza

Familiares y amigos de Tinizaray se encuentran consternados por la tragedia que los enluta. Ellos piden justicia y que el caso de este joven no quede en la impunidad. Muchos de sus conocidos han mostrado su solidaridad con familiares. Asimismo, se han acercado a la vivienda ubicada en el sector Pincho, del cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, para acompañarlos en el funeral de este joven de 19 años de edad.

Durante el secuestro de Carlos Alexander Tinizaray Obelencio, los captores también se llevaron a un bebé de tres meses e edad. A menor de edad y a otros cinco integrantes de la familia, la Policía los pudo localizar con vida.

Tras la liberación de los seis secuestrados y la recuperación del cuerpo de Tinizaray, los agentes emprendieron un operativo en varias provincias y lograron capturar a cuatro personas que estarías relacionadas con el secuestro y asesinato. (04)