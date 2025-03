Compártelo con tus amigos:

Ñusta Picuasí, la cantante otavaleña de 20 años, rechazó una propuesta para ser asambleísta en las elecciones del 9 de febrero y prefiere enfocarse en su música.

El pasado 9 de febrero de 2025, un partido político intentó convencer a Ñusta Picuasí, cantante ecuatoriana de 20 años, para integrarse a su lista de asambleístas en las elecciones generales. Un partido no identificado buscaba sumar su popularidad, pero ella dijo no para priorizar su carrera musical.

Ñusta Picuasí, conocida por su voz y sus temas en redes, reveló que un partido la contactó para ofrecerle una curul en la Asamblea Nacional. Aunque no dio nombres, la joven de 20 años fue clara: “El 90 % de mi vida es música“. Sin experiencia política, sintió que aceptar no sería justo. “No me he preparado en eso, y no me parece correcto quitarle el puesto a alguien listo para el cargo”, explicó.

Actualmente, está inmersa en su pasión: componer y colaborar con artistas como Ren Kai y Yilda, con quienes lanzó un nuevo tema. Recién llegada de una gira de medios , Ñusta reafirma su compromiso con el arte, pero deja una puerta abierta al futuro con un “nunca digas nunca”.

Ñusta Picuasí con un futuro incierto pero musical

“Siempre he dicho que en la vida no se puede decir nunca”, comentó la cantante sobre la posibilidad de incursionar en política en unos 30 años. Aunque duda que ocurra, no lo descarta del todo: “Las circunstancias cambian las opiniones, pero ahora voy ‘a full’ con la música”. Su rechazo llega tras las elecciones del 9 de febrero, donde se eligieron asambleístas y se definió el rumbo presidencial hacia un balotaje.

Ñusta Picuasí, además de su reciente colaboración con Ren Kai y Yilda, participó en la gala final de MasterChef Celebrity Ecuador 2, interpretando su tema “Quiero saber” junto a Ren Kai. Este dato refuerza su enfoque actual en la música y su creciente popularidad en el ámbito artístico ecuatoriano.

Kerlley Ponce