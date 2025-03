Compártelo con tus amigos:

El príncipe Harry podría ser deportado de Estados Unidos por supuestamente mentir en su visa sobre uso de drogas, y todos están hablando de eso.

¡El drama real cruza el Atlántico! El príncipe Harry enfrenta el riesgo de ser deportado de Estados Unidos desde su casa en Montecito, porque un juez ordenó revelar su visa tras dudas sobre si mintió acerca de su pasado con drogas.

La vida de Harry en California con Meghan Markle y sus hijos podría dar un giro inesperado. Todo explotó tras su libro Spare (2023), donde confesó haber usado marihuana, cocaína y hongos alucinógenos. Lo que le valió una demanda por la organización conservadora ‘Heritage Foundation’ y llevó a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) muestre su solicitud de visa para ver si fue honesto.

Si mintió, las leyes migratorias de EE.UU. son claras: podría enfrentar la deportación. El juez Carl Nichols dio luz verde hoy, 18 de marzo, para que los documentos salgan a la luz, aunque con partes censuradas.

Harry y Meghan llegaron a EE.UU. en 2020, tras dejar sus roles reales. Su visa, probablemente una O-1 por “habilidad extraordinaria”, exige declarar cualquier uso de drogas. El escándalo empezó cuando ‘Heritage Foundation‘ cuestionó si recibió trato especial del gobierno de Biden, algo que Donald Trump también criticó. “No lo protegería, traicionó a la reina”, dijo Trump en febrero de 2025, según The Express.

Aunque luego suavizó su tono, asegurando a The New York Post que no lo deportaría, pero su comentario alborotó más el avispero, ya que sus palabras fueron: “Le voy a dar un respiro porque ya tiene suficientes problemas con su mujer“.

¿Qué sigue para Harry?

Esto no es nuevo en el mundo VIP. En 2014, la chef Nigella Lawson tuvo problemas para entrar a EE.UU. por admitir uso de drogas, y Amy Winehouse enfrentó vetos similares. Pero Harry, con su perfil real, lleva el chisme a otro nivel. El DHS argumentó que su privacidad importa, pero el juez Nichols priorizó el “interés público”. “Si mintió, se va”, afirmó Samuel Dewey, abogado de Heritage, a reporteros tras la audiencia.

Con los documentos a punto de salir , el futuro de Harry en Montecito pende de un hilo, aunque si Trump dijo que no lo deportaría, es muy probable que su salida no se de. Si se prueba que fue honesto, no pasa nada. Pero si mintió, las opciones son deportación o una pelea legal épica. En TikTok, los fans ya hacen memes: “Harry empacando para Canadá”. Otros dicen: “Trump no lo tocará, le cae bien al final”. Sea como sea, este culebrón tiene a todos pegados a la pantalla.

Se queda o se va el príncipe rebelde? ¡Pronto lo sabremos!

Kerlley Ponce