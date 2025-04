¿Qué le pasa a Mike? Finn Wolfhard da pistas del final de su personaje en Stranger Things

¡El final de Stranger Things está cerca, y Finn Wolfhard no se guarda nada! El actor que ha dado vida a Mike Wheeler desde que tenía 13 años habló sobre el cierre de su personaje en la quinta y última temporada de la serie de Netflix. Sus palabras tienen a los fans al borde del asiento, imaginando qué le espera al líder de los chicos de Hawkins.

En una entrevista con People, Finn confesó que el final de Mike fue un torbellino emocional. “Estaba tan feliz con su final, pero también muy confundido y triste”, dijo. ¿Qué significa esto? Sin spoilers, el actor aseguró que el cierre se sintió “perfecto”, aunque le dejó un “resacón emocional” que no olvidará.

Filmar la última escena fue intenso. “No lo podía creer, nada se sentía real”, admitió Finn. Pero no estuvo solo: el elenco completo, incluyendo a Millie Bobby Brown y Gaten Matarazzo, se quedó hasta el final, apoyándose como la familia que son tras casi una década juntos.

Finn, ahora con 22 años, creció frente a las cámaras. Desde que se unió a Stranger Things en 2016, Mike ha sido el corazón del grupo, siempre leal a Eleven y sus amigos. “Fue como dejar atrás mi infancia”, comparó Finn, recordando el sentimiento de filmar el adiós. Sus palabras resonaron con los fans, quienes llenaron redes con mensajes como “Mike merece un final épico”.

Finn no es el primero en hablar del final de la serie

No es nuevo que los actores de Stranger Things hablen del final con tanto cariño. Millie Bobby Brown también lloró al despedirse de Eleven, y Noah Schnapp prometió un cierre especial para Will. Pero Finn destacó algo único: esta temporada tiene “momentos de líder” para Mike, como en la primera temporada, y un tono “grandioso pero íntimo”.

Aunque Finn no soltó spoilers, sus pistas sugieren que Mike tendrá un rol clave contra Vecna y el Upside Down. “Cada temporada es más grande, pero esta es enorme”, dijo a The Hollywood Reporter. La temporada, que se estrena en 2025, promete acción y un regreso a las dinámicas originales de los chicos de Hawkins.

El actor también comparó el rodaje con “El Señor de los Anillos”, por su escala y duración. Con episodios que van de 40 minutos a largos como películas, los fans están listos para un final épico.

Finn no solo deja Stranger Things. Con proyectos como su película Hell of a Summer y la próxima The Legend of Ochi, el canadiense está listo para brillar fuera de Hawkins. Pero por ahora, su corazón sigue con Mike. “No podría haber terminado mejor”, aseguró, dejando a todos con ganas de más.

La cuenta regresiva para Stranger Things 5 ya empezó. Prepárense, porque el final de Mike Wheeler va a dar de qué hablar.