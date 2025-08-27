COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

¿Qué desayunan realmente los ecuatorianos? La respuesta puede sorprenderte

La cultura del desayuno en Ecuador refleja la riqueza gastronómica del país. Cada región tiene platos favoritos que combinan sabor, tradición y energía matutina.
Preferencias de desayuno en Ecuador: el bolón de verde lidera, pero no está solo
Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

El desayuno en Ecuador varía según la región y las costumbres familiares, pero tiene un común denominador: la preferencia por alimentos calientes, abundantes y de sabor intenso. Desde el bolón de verde en la Costa hasta el mote pillo en la Sierra, los ecuatorianos privilegian desayunos que no solo alimentan, sino que también conectan con su identidad cultural.

Una gastronomía matutina marcada por la región

La Costa ecuatoriana es conocida por sus desayunos basados en plátano verde, que se presenta en distintas preparaciones como el bolón, el tigrillo y las empanadas rellenas. El bolón, por ejemplo, se elabora con plátano machacado y mezclado con queso, chicharrón o ambos, y se acompaña con café negro, jugo o incluso estofado de carne.

En la Sierra, la preferencia se inclina hacia productos derivados del maíz y la papa, como el mote pillo, llapingachos (tortillas de papa con queso), el tamal lojano y la colada morada en fechas especiales. En esta región, el desayuno es más sobrio pero igualmente nutritivo.

En la Amazonía, ingredientes como la yuca, el chontaduro, la guayusa y la chicha ocupan un lugar central. Se consume muchín de yuca, pescado asado y bebidas energéticas naturales antes de iniciar labores en el campo o la comunidad.

Datos y hábitos de consumo en el desayuno

De acuerdo con información recopilada por medios gastronómicos nacionales y encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 78% de los ecuatorianos prefiere desayunar en casa, mientras que el 22% lo hace fuera, principalmente en mercados y cafeterías locales.

En zonas urbanas, el desayuno tiende a ser más ligero: pan, café con leche y jugo natural son comunes. En el ámbito rural, en cambio, los desayunos son más contundentes, respondiendo a las exigencias físicas de las actividades diarias.

Entre los alimentos más consumidos en desayunos en Ecuador se encuentran:

  • Plátano verde (en bolones, tigrillo o patacones)
  • Pan tradicional con queso o mortadela
  • Huevos en distintas preparaciones (fritos, revueltos, con tomate o cebolla)
  • Avena cocida con leche
  • Jugo natural de naranjilla, maracuyá o mora
  • Café negro, guayusa o leche caliente

El bolón de verde como ícono nacional del desayuno ecuatoriano

Recientemente, el bolón de verde fue seleccionado para representar a Ecuador en el Mundial de Desayunos, una dinámica digital organizada por el creador de contenido español Ibai Llanos, lo que reforzó su estatus como uno de los desayunos favoritos del país. Este plato, además de ser popular en toda la Costa, se encuentra con frecuencia en cafeterías y restaurantes de Quito, Cuenca, Loja y otras ciudades del interior.

El bolón no solo destaca por su sabor y versatilidad, sino también por su carga cultural. Es un plato que se prepara en familia, en las mañanas de fin de semana, y que suele compartirse. Puede ser acompañado de huevo, ají criollo o un café bien cargado.

Su éxito en redes sociales, con apoyo masivo de la comunidad ecuatoriana en plataformas como Instagram, TikTok y X (Twitter), ha dado visibilidad global a esta tradición matutina.

Cultura alimentaria y proyección internacional

El desayuno ecuatoriano no solo nutre: cuenta historias, representa regiones y preserva tradiciones. Su diversidad es una expresión de la identidad cultural del país, con ingredientes nativos y técnicas heredadas de generaciones pasadas.

Con la globalización digital, los desayunos ecuatorianos comienzan a trascender fronteras. Iniciativas como el Mundial de Desayunos permiten mostrar al mundo la riqueza culinaria del país y posicionar platos como el bolón, el mote o el muchín en el mapa gastronómico global.

